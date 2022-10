Cemig informa desligamento programado em Araxá para realizar melhorias na rede elétrica

A Cemig informa que está programado desligamento para realizar manutenção e obras no sistema elétrico em Araxá. Nesta sexta-feira, 14/10, será instalado transformador e substituídos postes e cabos na rede de distribuição urbana, com o objetivo de reforçar o sistema elétrico, prevenir desligamentos acidentais e garantir o fornecimento de energia no município.

Para que os serviços sejam executados com segurança, será necessário interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais:

Das 12h às 18h

Alameda Solimões, entre números 10 e 280

Alameda do Lago, entre números 100 e 485

Das 14 às 18h

Alameda das Nascentes, entre números 20 e 220

Alameda Mármore, entre números 75 e 555

Alameda Tocantins, entre números 20 e 135

Alameda Xingu, entre números 60 e 260

Rua Araguari, número 30

Av. José Ananias de Aguiar, número 4350

Av. Araguaia, números 95

Rua Tapajós, entre números 1 e 600

Rua Senhor Joãozinho Autoescola, entre números 50 e 405

A Cemig disponibiliza aos seus clientes a opção de receber avisos de desligamento para obras e manutenção preventiva no sistema elétrico por SMS ou e-mail. Basta atualizar os seus dados no Cemig Atende Web: www.cemig.com.br.

Durante o período da interrupção, caso precise realizar manutenção na instalação elétrica interna da residência, o cliente deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado.

Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso.