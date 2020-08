Cemig instala religador na rede elétrica dos bairros Estância e Santo Antônio, em Araxá

A Cemig realiza melhorias na rede elétrica dos bairros Estância e Santo Antônio, em Araxá, na próxima segunda-feira, 31/8. As obras contemplam reforço e manutenção, com a instalação de religador monofásico e realização de outras melhorias na rede de distribuição de energia.

Para que seja possível realizar as melhorias que vão beneficiar toda a região, será necessário interromper o abastecimento, das 8h30 às 11h30, nos endereços abaixo.

RUA JOSE BORGES, entre números 200 e 240

RUA FERREIRA BENFICA, entre números 10 e 510

RUA NOE FERREIRA BARBOSA, entre números 11 e 60

RUA IRINEA ALVES DE PAIVA, entre números 171 e 318

RUA JOSE JUSTINO CORNELIO, entre números 70 e 308

RUA ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, entre números 207 e 410

RUA DINICO RIBEIRO SILVA, entre números 20 e 80

RUA EUSTOGIO PINHEIRO, entre números 183 e 363

RUA AUGUSTO FLAVIO DA SILVA, entre números 8 e 285

RUA JOSE CARLOS PEDRO GRANDE, entre números 70 e 665

RUA JUCA GONCALVES, número 1060

A partir de inspeções realizadas pela Cemig, é feita uma programação semanal para melhorias na rede elétrica. A Cemig procura realizar as manutenções sem interferir na continuidade do atendimento, mas, em muitas situações, é necessário interromper o fornecimento de energia para a realização do serviço. Isso é interrupção programada.

Durante o período da interrupção, caso precise realizar manutenção na instalação elétrica interna da residência, o cliente deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado.

Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso.