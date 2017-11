Centro de Atendimento à Criança realiza Semana da Prematuridade

O Centro de Atendimento à Criança (CAC) realiza nos dias 13 e 17 de novembro as atividades da Semana da Prematuridade, com o tema “Uma atitude de amor à vida. Nós Apoiamos essa causa!”.

O objetivo é a conscientização da população sobre os principais problemas e cuidados relacionados à prematuridade, além da divulgação do trabalho do Grupo de Estimulação Precoce (Gepe) no CAC. A programação conta com oficinas e palestras sobre o assunto.

“É muito importante conscientizar a população sobre a necessidade de acompanhamento de bebês prematuros e sua família. Um trabalho que deve ser feito por uma equipe especializada e conhecedora das comorbidades (associação de pelo menos duas patologias num mesmo paciente) do bebê prestando apoio também aos pais”, destaca a terapeuta ocupacional Cristiane Silveira.

As inscrições para as atividades devem ser feitas pelo telefone 3662.4369 (vagas limitadas).



Programação



Dia 13 de novembro



14h – Oficina de Culinária – Ana Cláudia (Anas Delícias e Sabores)

Observação: Oficina restrita para mães do Gepe

Local: Auditório do CAC



16h – Retinopatia da Prematuridade

Palestrantes: Dra. Karina Teixeira e Silvia Ferreira

Local: Auditório do CAC



Dia 17 de novembro



14h – Questões emocionais do bebê prematuro

Palestrante: Dra. Sheila Cardoso Rosa

Local: Auditório do CAC



16h – Autoestima dos pais

Palestrante: Thiago Melo

Local: Auditório do CAC