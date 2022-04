Centro Julio Dário abre inscrições para os Cursos De Fotografia e Informática voltada para Marketing Digital

O Centro de Formação Profissional Julio Dário (CFPJD), está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de Fotografia e Informática com foco em Marketing Digital para mulheres de 18 a 59 anos.

A Oficina de Informática voltada para Marketing digital é um treinamento prático em divulgação através de mídias online. Ao fim do curso, a beneficiária será capaz de impulsionar seu próprio negócio através da internet, divulgando produtos e/ou serviços.

Sobre a Oficina de Fotografia, a beneficiária irá aprender os conceitos básicos de fotografia, de maneira a entender o funcionamento de uma câmera fotográfica digital e realizar o processamento das fotos em um software especializado.

Os cursos são oferecidos por meio do Projeto “MULHERES EM AÇÃO”, apoiado com recurso do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS). Todas as inscrições devem ser feitas presencialmente no Centro Julio Dário situado à av. Amazonas, 200 – São Geraldo.

A data para se inscrever e passar pelo processo seletivo socioeconômico será de 18/04 à 28/04/2022. Os interessados devem comparecer a sede da entidade para a inscrição portando a seguinte documentação:

· RG e CPF;

· Comprovante de endereço;

· Comprovante de renda;

· Número do CADúnico (caso tenha).

Informações: (34) 3662-3929