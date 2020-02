Certidão de quitação eleitoral é gratuita e emitida pela internet

O eleitor não precisa sair de casa para solicitar a emissão da certidão de quitação eleitoral, que pode ser emitida pelo site do TRE-MG. Basta acessar o menu “Certidões”, disponível na aba “Eleitor” da página inicial do site. As certidões são documentos dotados de fé pública que servem, entre outros, para comprovar/atestar determinada informação e/ou registro.

A emissão da certidão, que fica pronta tão logo preenchidos os dados solicitados, é gratuita. O Tribunal alerta que estão circulando anúncios na internet que oferecem a expedição do documento mediante o pagamento de taxas. Esses sites não são reconhecidos pela Justiça Eleitoral e podem induzir os eleitores ao pagamento por um serviço que é público e que não gera nenhum custo se feito diretamente nos portais da Justiça Eleitoral.

Certidão de quitação eleitoral

A certidão de quitação eleitoral tem o objetivo de comprovar que o eleitor está em dia com a Justiça Eleitoral. Isso significa que o eleitor não possui restrição no que se refere à plenitude do gozo dos direitos políticos, ao regular exercício do voto, ao atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, à inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não perdoadas, e à apresentação de contas de campanha eleitoral.

A emissão da certidão de quitação eleitoral pelo Portal da Justiça Eleitoral somente será possível se não houver divergência entre os dados informados e aqueles registrados no cadastro eleitoral; e não existir restrição no histórico de sua inscrição (por exemplo, ausência não justificada às eleições). Caso a certidão não seja emitida, o eleitor poderá solicitá-la em qualquer cartório ou posto de atendimento eleitoral para regularizar sua situação.

Clique aqui para emitir a certidão de quitação eleitoral.