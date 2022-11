Chácara Dona Adélia é tetracampeã do Ruralão 2022

Após 10 anos desde o último título, a equipe Chácara Dona Adélia voltou a levantar a taça de Campeão do Ruralão. Vencedor em 1997, 2010 e 2012, o time conquistou o tetracampeonato nesta temporada. Depois do 1 a 1 no jogo de ida contra o Sítio Três Colinas, o título veio com a vitória por 3 a 1, de virada, na segunda partida da final.

A decisão aconteceu neste domingo (27) diante de um grande público no Estádio Municipal Fausto Alvim. Os gols do Chácara Dona Adélia foram marcados por Thiago e Erê (duas vezes), e Léo Cachorro anotou para o Sítio Três Colinas.

Com uma campanha fantástica, em 14 jogos, a equipe Chácara Dona Adélia conquistou 12 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Foram 55 gols marcados e 10 sofridos. Uma curiosidade é que o artilheiro e o vice-artilheiro da competição, Roberto (18 gols) e Alan Paulista (10 gols) fazem parte do elenco campeão.

O artilheiro Roberto destaca a importância do apoio da Administração Municipal nos campeonatos esportivos.

“Fizemos um time forte, uma família. O coletivo sobressaiu muito na fase final. Eu fui o artilheiro, mas isso não era o importante, o nosso foco era ser campeão e graças a Deus trabalhamos duro e o título veio. Fico muito feliz com esse apoio que a Prefeitura tem dado para incentivar o esporte na nossa cidade”, explica.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a Gestão Municipal irá sempre contribuir com o esporte na cidade. “Fico muito feliz de ter visto no estádio uma grande final do Ruralão, um evento tão bacana e tão importante para nossa cidade. É uma competição que movimenta a economia e o lazer. As pessoas podem trazer a família e é um ambiente agradável para todos. Parabéns ao Chácara Dona Adélia pelo título e a todos os outros times que participaram da competição”, destaca.

2º lugar – Sítio Três Colinas



Em sua primeira participação no Ruralão, a equipe do Sítio Três Colinas terminou em 2° lugar. Até o último jogo da final, a equipe da cidade de Tapira estava invicta na competição.

3º lugar – Ajesp



A equipe do Ajesp superou a Fazenda Estiva na disputa do terceiro lugar. O jogo foi finalizado antes do tempo regulamentar por número insuficiente de atletas na equipe da Fazenda Estiva.

Melhor Goleiro



Lucas Japão – Chácara Dona Adélia

Artilheiro



Roberto – Chácara Dona Adélia

Atleta Destaque



Erê – Chácara Dona Adélia

Disciplina



Equipe Capela