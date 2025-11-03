CiMTB 2026 homenageará os campeões gerais da elite nos 30 anos de história em Araxá

Foi em 1996, na Fazenda Sossego, em Carandaí (MG), que a Copa Internacional de Mountain Bike nasceu. De lá para cá, dezenas de cidades tiveram a honra de sediar uma ou mais etapas da competição, passando pelas pistas do evento vários milhares de atletas, vindos de mais de 40 países do mundo. Para celebrar os 30 anos do evento, em 2026, a organização da CiMTB promete muitas novidades. Uma delas será homenagear todos os ciclistas que foram campeões gerais ao longo das três décadas nas categorias de elite. E será em Araxá (MG), a etapa mais longeva do Cross Country Olímpico (XCO) latino-americano, que mais um bonito capítulo do MTB será escrito, durante a etapa marcada para os dias 29 a 31 de maio, no Grande Hotel Termas.

“Esses atletas que ganharam o título de campeão geral da CiMTB representam um pouco da grandiosa história do nosso evento. Gostaríamos de homenageá-los lá em Araxá, local que receberá a CiMTB pelo 23º ano consecutivo. Em 2026, vamos comemorar 30 anos do nosso evento e, por isso, queremos fazer com que seja um ano bastante especial para todos que fazem parte da nossa história”, enaltece Rogério Bernardes, organizador da Copa Internacional.

Entre as mulheres, estão no hall da fama de campeãs da CiMTB as ciclistas Erika Gramiscelli, Isabella Lacerda, Jaqueline Mourão, Karen Olimpio, Letícia Cândido, Adriana Nascimento, Noelia Rodriguez (ARG), Julyana Machado, Roberta Stopa e Raiza Goulão. Já entre os homens, figuram na história como campeões das elites os ciclistas Rubinho Valeriano, Henrique Avancini, José Gabriel Marques, Edivando Souza Cruz, Ulan Galinski, Daivyson Alves, Robson Ferreira, Márcio Ravelli, Odair Pereira, Abraão Azevedo, Thiago Aroeira, Ricardo Pscheidt, Luiz Cocuzzi e Alex Malacarne.

“Teremos ainda outras novidades com respeito à programação, categorias e estrutura dentro e fora das pistas, que promoveremos para engrandecer esses 30 anos de história. Em breve, iremos divulgar tudo para que todos possam estar presentes conosco nas três etapas de 2026”, explica Rogério Bernardes. “Vamos seguir mostrando a força do mountain bike brasileiro para o mundo inteiro”, finaliza.