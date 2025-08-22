Cinco foragidos da Justiça são presos em menos de 24 horas em Araxá

Em uma série de operações realizadas pela Polícia Militar, cinco foragidos da Justiça foram presos em diferentes pontos de Araxá, entre a noite de quinta-feira (21) e a madrugada desta sexta-feira (22). As prisões aconteceram durante patrulhamentos de rotina e chamam a atenção pela sequência de ocorrências em tão curto espaço de tempo.

A primeira prisão ocorreu por volta das 20h do dia 21, quando uma guarnição policial abordou um suspeito na rua Erminda Soares de Lourdes, esquina com a rua Geraldo José Mariano. Durante a consulta ao sistema, foi confirmado um mandado de prisão em aberto contra o homem de 35 anos, que foi conduzido ao delegado de plantão.

Cerca de uma hora depois, às 21h, outro foragido foi localizado durante patrulhamento na rua José Ângelo de Moura, no bairro São Francisco. O homem, de 28 anos, também tinha mandado em aberto e foi encaminhado à Delegacia.

A noite seguiu com mais duas prisões. Às 23h, um suspeito de 40 anos foi abordado na rua Fernão de Noronha, no bairro São Domingos, e, minutos depois, um homem de 32 anos foi preso na rua Thereza Theodora da Silva, no bairro Pedra Azul. Ambos estavam foragidos e foram apresentados à autoridade policial.

Já na madrugada desta sexta-feira (22), por volta da 1h, a Polícia Militar realizou a quinta prisão. Um homem de 39 anos foi abordado na rua Doutor Giribaldi Cunha, no Centro, e, após consulta no sistema, também foi constatado o mandado de prisão em aberto.

Com as cinco ocorrências registradas em sequência, todos os suspeitos foram conduzidos ao delegado de plantão e permanecem à disposição da Justiça.