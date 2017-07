Cine Sesc exibe gratuitamente obra de Akira Kurosawa

Em julho, o Cine Sesc inicia um novo ciclo. Desta vez com o tema Os Samurais de Akira Kurosawa. Kurosawa foi um dos cineastas mais importantes do Japão e seus filmes ainda influenciam diretores no mundo todo. Com uma carreira de 50 anos, ele dirigiu 30 filmes e é considerado como um dos mais importantes e influentes realizadores da história do cinema.

Em 1989 foi premiado com o Oscar pelo conjunto de sua obra e “pelas realizações cinematográficas que têm inspirado, encantado e enriquecido o público, além de influenciar cineastas de todo o mundo”.

Parte da filmografia de Kurosawa é dedicada a contar a história dos samurais, figuras lendárias ligadas à elite guerreira japonesa. É especificamente sobre essas abordagens que o ciclo de julho do Cine Sesc vai tratar. Neste período será apresentado um recorte de quatro filmes. São eles: Os sete samurais (Japão); Rashomon (Japão); A Fortaleza escondida (Japão); Yojimbo (Japão).

Confira a programação do Cine Sesc em Araxá no link.

Sobre o Cine Sesc

O Cine Sesc é uma iniciativa que promove a circulação, difusão e o acesso a produções cinematográficas nacionais e internacionais. Realizado em espaços de cinema não convencionais, o projeto é um dos maiores circuitos de exibição de filmes no país.

As obras são apresentadas nas salas de audiovisual das unidades do Sesc, incentivando a fruição e o bate-papo em torno do cinema brasileiro e internacional, comercial ou independente, em um eixo educativo, artístico e cultural. Nessa perspectiva, o projeto propõe um recorte temático, com filmes que abordam assuntos sociais relevantes. Para se ter ideia de sua abrangência, apenas em 2016, o Cine Sesc alcançou um público de, aproximadamente, 80 mil pessoas em Minas Gerais.