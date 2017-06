Cine Sesc prossegue com exibições gratuitas de animações japonesas

Foto: Imagem de "O conto da princesa Kaguya"

Durante o mês de junho o Cine Sesc vai apresentar um recorte do lendário Studio Ghibli que obteve destaque em todo o mundo quando Hayo Myiazaki, um dos seus criadores, ganhou o Oscar de melhor animação com A viagem de Chihiro, em 2004. No entanto a história deste carismático estúdio japonês começa muito antes, em 1974, quando Myiazaki e Isao Takahata se conhecem e decidem inaugurar um espaço para se dedicarem a animação em filmes de longa duração, com mais apuro técnico do que as séries para TV no qual trabalhavam. Em 1986 lançam seu primeiro filme: Nausicaa do vale do vento, filme que inaugura o ciclo de junho. O Ghibli é conhecido mundialmente por sua icônica marca, o Totoro, fantástico personagem do filme Meu amigo Totoro, que integra a programação do mês.

Os demais filmes a serem exibidos nessa temporada são o cultuado Princesa Mononoke; o indicado a melhor Oscar de animação em 2016, O conto da princesa Kaguya; e O mundo dos pequeninos. Apesar da ameaça de fechar as portas em 2014, o Studio Ghibli continua em atividade e entre seus mais recentes projetos estão a série de TV animada vencedora do Emmy Ronja, a filha do ladrão, digirida por Goro Miyazaki, filho de Hayo Myiazaki, e o filme As Memórias de Marnie, Hiromasa Yonebayashi, o mesmo diretor de O Mundo dos Pequeninos, filme que encerra este ciclo.

Sobre o Cine Sesc

O Cine Sesc é uma iniciativa que promove a circulação, difusão e o acesso a produções cinematográficas nacionais e internacionais. Realizado em espaços de cinema não convencionais, o projeto é um dos maiores circuitos de exibição de filmes no país.

As obras são apresentadas nas salas de audiovisual das unidades do Sesc, incentivando a fruição e o bate-papo em torno do cinema brasileiro e internacional, comercial ou independente, em um eixo educativo, artístico e cultural. Nessa perspectiva, o projeto propõe um recorte temático, com filmes que abordam assuntos sociais relevantes.

Para se ter ideia de sua abrangência, apenas em 2016, o Cine Sesc alcançou um público de, aproximadamente, 80 mil pessoas em Minas Gerais.

Programação 2017

7 de junho: Meu amigo Totoro

Hayo Myiazaki | Japão | 1988 | 88min | Classificação Livre

Sinopse: Um lindo e poético filme sobre a magia da infância dirigido pelo mestre da animação japonesa Hayao Miyazaki (Vidas ao Vento). Esta Edição Especial traz o filme em versão restaurada e quase uma hora de vídeos extras, incluindo documentários sobre a produção. Duas meninas se mudam com o pai para o interior do Japão, com o objetivo de ficar perto da mãe, que está internada em um hospital. Lá, elas viverão muitas aventuras ao lado de um simpático espírito protetor da floresta chamado Totoro, que vive em uma canforeira gigante.

14 de junho: Princesa Mononoke

Hayo Myiazaki | Japão | 1998 | 138min | Classificação 12 anos

Sinopse: Após enfrentar um deus javali enfurecido, o príncipe Ashitaka é amaldiçoado com um mal que pode matá-lo. Para encontrar a cura, ele decide viajar para longe e acaba se envolvendo numa batalha entre os deuses animais da floresta e os moradores de uma vila de mineiros, que aos poucos estão destruindo a floresta.

21 de junho: O conto da princesa Kaguya

Isao Takahata | Japão | 2013 | 137min | Classificação 10 anos

Sinopse: Esta animação é baseada no conto popular japonês O corte do bambu. Kaguya era um minúsculo bebê quando foi encontrada dentro de um tronco de bambu brilhante. Passado o tempo, ela se transforma em uma bela jovem que passa a ser cobiçada por 5 nobres, dentre eles, o próprio Imperador. Mas nenhum deles é o que ela realmente quer. A moça envia seus pretendentes em tarefas aparentemente impossíveis para tentar evitar o casamento com um estranho que não ama. Mas Kaguya terá que enfrentar seu destino e punição por suas escolhas.

28 de junho: O mundo dos pequeninos

Hiromasa Yonebayashi | Japão | 2012 | 94min | Classificação Livre

Sinopse: Arrietty e sua família são seres pequenos, moram sob uma casa antiga e sobrevivem roubando itens da casa dos humanos e colocando a culpa em gatos e ratos. Quando o jovem Shawn se hospeda na casa, fica amigo de Arrietty, colocando o segredo em risco.

Confira trailers no link do Cine Sesc.