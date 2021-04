Cineasta araxaense lança documentário nesta quinta-feira

Glayer França Jordão irá estrear o filme “Minas – Arte e Natureza” pelas redes sociais.

O documentário mostra o majestoso cerrado mineiro com suas peculiaridades, cenário de importantes obras de Guimarães Rosa, autor de O Grande Sertão: veredas. O sertão torna-se mito e a arte o engradece. Imagens, ideias e emoções moldam essa região, uma das mais marcantes e característica de nossa brasilidade.

Com uma narração emocionante, o que vimos é a força da natureza, a força da arte feita por essa gente criativa que habita essa grandiosa região de Minas. O sertão ocupa em nosso imaginário um lugar especial e, no entanto, ainda não foi desencantado pela modernidade.

O lançamento está previsto para as 19 horas desta quinta-feira (15/04) e poderá ser assistido pelas redes sociais do projeto no Facebook, Instagram e Youtube, pesquisando pelo título “Minas – Arte e Natureza”.

O projeto foi realizado por meio da Lei Aldir Blanc e pelo Conselho Municipal de Política Cultural de Araxá, contando também com o apoio da fundação Cultural Calmon Barreto, Pau Brasil Produções e Wagner Indaiá Cinema Rural.