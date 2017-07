Circuito Respire invade Barreiro com aulas gratuitas de Yoga e Pilates

Mais uma edição do Circuito Respire irá invadir o Barreiro. O evento que visa levar o bem-estar e conscientizar as pessoas sobre os cuidados com a saúde está realizando a 3º edição. Serão oferecidas aulas de Yoga e Pilates no gramado próximo à Lagoa Nova do Complexo neste domingo (23) às 9h. A participação é gratuita e é preciso levar apenas um tapetinho ou uma canga. As aulas serão ministradas pelas professoras de Pilates Lorena Guimarães e Maísa Paiva Rodrigues e a instrutora de Yoga Débora Melo Duarte.

O evento já reuniu cerca de 100 pessoas nas edições anteriores. “A gente percebe a adesão das pessoas. Muita gente está querendo descobrir algo que goste para se exercitar e outras estão buscando exercícios que trabalham não só o corpo físico, mas também a alma e a mente”, comentou Débora Melo.

De acordo com a professora de Pilates, Lorena Guimarães, muitas pessoas passam pelo local, ficam com receio de começar a atividade e acabam surpreendendo. “Muitas pessoas chegam com medo para fazer a aula e depois percebem que conseguem acompanhar normalmente. Isso dá a pessoa uma confiança e também auto estima, porque ela percebe que é capaz. Por isso, as aulas são oferecidas para todos os perfis de público”, comentou.

Pilates

O Pilates trabalha dentre outros fatores, o equilíbrio corporal, a força e a flexibilidade. De acordo com a instrutora Lorena Guimarães, a prática pode atuar como tratamento, prevenção ou mesmo uma atividade física. “Muitos ainda acreditam que o método só trabalha o alongamento e flexibilidade dos músculos. Mas, com o número de adeptos cada vez maior, estamos conseguindo mostrar que ele também proporciona força, melhora a respiração, o equilíbrio, a coordenação motora e a consciência corporal. Por ser abrangente e individualizado, o Pilates atua em vários seguimentos, como o tratamento, prevenção e como uma forma de atividade física. Além disso, é divertido pois foge da monotonia, já que todos os dias temos exercícios diferentes”, comentou.

Ashtanga Vinyasa Yoga

O Ashtanga Vinyasa é uma das vertentes do Yoga. A prática trabalha uma sequência de posturas aliadas à respiração. De acordo com a professora Débora Melo, a prática contínua traz uma mudança física e espiritual. “O Ashtanga é uma atividade que a medida que você vai praticando, você vai adquirindo mais posturas. A prática traz muita mudança física, e desperta pensamentos e sentimentos, é aí que dizemos que o Yoga sai do ‘tapetinho’ para a vida, pois colocamos uma lente diferente para enxergar, a lente do coração. No Circuito Respire vamos dar uma introdução do que é trabalhado e estarei à disposição para esclarecimentos”, comentou.

Circuito Respire

O Circuito Respire acontecerá em quatro fases. A primeira aconteceu no último mês abordando o Yoga e Acroyoga. A segunda será neste fim de semana e tem como foco o Yoga e Pilates. A terceira será em julho e irá ressaltar também o mesmo tema. A quarta fase, fechando o circuito, acontecerá em agosto. Todas as atividades serão realizadas em lugares públicos e são gratuitas. O projeto também conta com o apoio da Opção Saudável, Sonho de Formiga e ainda da Fazenda São José, produtoras de pães e bolos integrais.

Circuito Respire

Data: 23 de julho

Local: Complexo do Barreiro

Horário: 9h

Evento gratuito.