Clínica de Fisioterapia do Uniaraxá completa 10 anos com mais de 227 mil atendimentos realizados

Inaugurada em setembro de 2007, a Clínica de Fisioterapia do Uniaraxá foi construída para atender os Estágios Supervisionados do Curso de Fisioterapia da Instituição. Nela, os alunos do último ano do Curso prestam atendimentos fisioterapêuticos aos pacientes, sob a supervisão de professores especializados. Em 2017, o espaço comemora 10 anos e, ao longo de sua história, já realizou mais de 227 mil atendimentos à comunidade de Araxá e região.

Atualmente, a Clínica realiza cerca de 1,5 mil atendimentos por mês, divididos nas seguintes áreas: Neurologia adulto, Neuropediatria, Traumato-ortopedia, Reumatologia, Desportiva, Cardiovascular e Pneumofuncional, além de projetos de extensão em Pilates e Hidroterapia. Somando, em seus 10 anos mais de 227 mil atendimentos.

Entre as recentes conquistas que refletem diretamente no número de atendimentos, está o credenciamento da Clínica ao Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimentos gratuitos à Comunidade. Uma garantia de atendimento de qualidade e de redução de filas no serviço público da cidade. Além de possuir convênio com a Unimed e atender aos servidores da Polícia Militar de Minas Gerais.

Durante o tempo de existência do Curso, formaram-se 11 turmas com alunos de, pelo menos, 15 cidades vizinhas; totalizando, aproximadamente, 350 novos profissionais que contribuem para o desenvolvimento social de suas comunidades. Na mesma vertente, foi possível ampliar, também, o número de atendimentos fisioterapêuticos nessas comunidades, na tentativa de atender à demanda crescente de pacientes encaminhados para a fisioterapia e que precisam desses profissionais e de tratamentos especializados.

Essa é mais uma marca histórica no Curso de Fisioterapia do Uniaraxá que hoje é referência em nossa região pela excelência na qualidade de ensino de seus alunos e no atendimento de referência realizado na Clínica em seus 10 anos de atuação.