Colégio São Domingos premia escolas e atletas que participaram dos JDA

Foi uma noite de festa no Colégio São Domingos. Homenagens àqueles que durante pouco mais de um mês se dedicaram à prática esportiva, à boa convivência entre escolas, ao fair play e se destacaram entre os mais de 2.000 atletas participantes dos Jogos Dominicanos Anastasianos. “Ganhei seis medalhas no vôlei, handebol e futsal. Foi uma experiência muito boa, os jogos foram muito organizados e fiquei muito feliz em participar”, diz Sofia Martins, estudante da Escola Estadual Dom José Gaspar.



Na noite de entrega de medalhas alunos de todas as nove escolas receberam premiações. “Foi meu último campeonato pela escola e fiquei impressionado como foi competitivo, todos os jogos foram acirrados, valeu muito participar”, diz Felipe Silva Alves estudante do CEFET.



Diretores e professores também participaram da solenidade e fizeram um balanço da competição. “Estamos muito felizes pela participação, pelo convite. Viemos em 12 equipes e estamos levando 11 troféus. Só tenho a parabenizar o Colégio São Domingos que preencheu o calendário esportivo e fez um evento muito organizado”, elogia Daniela Chaves Cardoso, professora da Escola Estadual Dom José Gaspar. “Ano que vem estaremos de volta, com certeza”, complementa.



Para a organização dos Jogos Dominicanos Anastasianos a avaliação do evento é de superação das expectativas. “Sensação de dever cumprido, de sonho realizado porque graças ao apoio que a escola nos deu, pudemos ver essa garotada feliz é isso é indescritível. Esse sorriso é a certeza que fizemos a coisa certa”, diz Danilo Hélio Borges, professor de Educação Física do CSD.



A intenção é que os Jogos tenham reflexos no entusiasmo dos estudantes de Araxá na disciplina de Educação Física e na participação das escolas em outras competições. “Plantamos a semente. Jogos com a interação entre escolas públicas e particulares e com um resultado que a educação física normalmente produz, que são as novas amizades, a alegria e o entusiasmo”, ressalta o professor de Educação Física do CSD, Carlos Henrique Lustosa Barbosa.