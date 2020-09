COLETIVA: Fada é alvo da terceira fase da Operação Malebolge

O delegado Renato de Alcino Vieira e a promotora Mara Lúcia Silva Dourado concederam entrevista coletiva, nesta quinta-feira (3), para falar da terceira fase da Operação Malebolge.

Esta fase teve a prisão temporária de três pessoas, além de apreensões de documentos da Associação de Assistência à Pessoa com Deficiência de Araxá (Fada), que teria ligações com os sócios da empresa de transporte de vans que estão presos preventivamente, segundo as investigações.

As três pessoas presas na terceira fase trabalham no setor administrativo da Fada, sendo que duas delas foram ouvidas e liberadas, e a outra será ouvida nesta sexta-feira (4).

Até o momento a entidade não se manifestou sobre a operação.

Confira a coletiva (via Willian Tardelli Fotojornalismo em Araxá e Região)