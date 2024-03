Com 42 novas agências em 2024, Sicredi chega a duas mil cidades do país

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com atuação em todo o Brasil, ultrapassou no início de março a marca de duas mil cidades brasileiras atendidas por meio de agências físicas. Com 42 novas inaugurações somente em 2024, foram 28 novas cidades atendidas pela rede física que, atualmente conta com mais de 2,7 mil agências, complementando o atendimento digital disponível em todo o país. A projeção é de mais 190 aberturas até o final deste ano, consolidando os benefícios que atuação local das cooperativas de crédito proporcionam.

“O cooperativismo de crédito se caracteriza pela proximidade com as localidades e, mesmo em uma instituição nacional como o Sicredi, mantemos essa relação próxima por meio da atuação das cooperativas que formam nosso sistema. Esse diferencial é fundamental para que possamos fazer mais do que levar soluções financeiras, integrando efetivamente as comunidades em que estamos inseridos e assim promovendo seu crescimento. Importante ressaltar que a atuação física é um grande diferencial do Sicredi, mas buscamos a excelência no relacionamento de maneira completa e geramos as melhores alternativas digitais aos associados, prova disso é que nosso aplicativo é um dos mais bem avaliados do mercado financeiro”, contextualiza César Bochi, diretor presidente do Banco Cooperativo Sicredi.

Em mais de 200 municípios o Sicredi é a única instituição financeira fisicamente presente e estudos comprovam os benefícios desse modelo. De acordo com trabalho de 2019 da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) para avaliação de dados de todas as cidades brasileiras com e sem cooperativas de crédito, nas regiões onde há uma ou mais cooperativas, o impacto agregado em um ano foi de mais R$ 48 bilhões, 70 mil novas empresas e 278 mil postos de trabalho. Também foi constatado que a cada R$ 1,00 concedido de crédito, R$ 2,45 são gerados em valor agregado na economia local, criando mais vagas de trabalho e estimulando o empreendedorismo local.

Nos últimos quatro anos, foram 779 novos municípios que passaram a contar com a presença do Sicredi. O destaque de expansão é a região Sudeste na qual a instituição chegou a 338 novas cidades, enquanto no Norte e Nordeste foram 172 novas localidades. No período, também houve expansão para 171 cidades da região Sul e 98 da Centro-Oeste. De acordo com o Banco Central, o cooperativismo de crédito está presente em mais da metade das cidades do país e representa 7,5% dos ativos totais do Sistema Financeiro Nacional (SFN), com ampliação contínua de sua presença física no país, um crescimento a taxas maiores que o conjunto dos demais segmentos do sistema.

“Nós buscamos estar onde as pessoas mais precisam da nossa presença e temos crescido em todas as regiões em bom ritmo, sempre considerando fatores como a característica de cada local e da cooperativa que lá atua”, resume Bochi.