Com apoio da Prefeitura, atletas de Araxá se destacam no Taekwondo nos Jogos Escolares em Araguari

Araxá esteve presente na etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), realizada em Araguari entre os dias 11 e 16 de agosto, com a participação de três jovens atletas na modalidade de Taekwondo.

Competindo na categoria Módulo I Masculino, destinada a alunos de 12 a 14 anos, os atletas Bruno Rubens de Paula, Kalel dos Santos Dias e Aloisio Batista Alves representaram Araxá. O destaque ficou para Kalel dos Santos Dias, que competiu na categoria acima de 61 kg, e para Aloísio Batista Alves, que disputou na faixa entre 57 a 61 kg, ambos alcançaram a 4ª colocação geral em suas respectivas categorias.

A participação dos atletas foi viabilizada pelo apoio da Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, que forneceu transporte e o acompanhamento de profissionais durante toda a competição. O secretário de Esportes, José Antunes Soares Junior (Dedé), destaca a importância da participação de Araxá em eventos como o JEMG.

“Nosso papel é garantir que os nossos jovens tenham as condições necessárias para competir e se desenvolver no esporte. Ficamos muito orgulhosos de ver o empenho desses meninos e de como representaram bem nossa cidade. O apoio da Prefeitura é contínuo, porque acreditamos no poder transformador do esporte na vida deles”, diz.