Com apoio da Secretaria de Esportes, equipe da Academia Araxaense de Xadrez conquista sete medalhas e um troféu no Circuito MG

Com apoio da Secretaria Municipal de Esportes, o xadrez araxaense teve um desempenho histórico e conquistou sete medalhas e um troféu de vice-campeão da etapa do Circuito Minas Gerais de Xadrez Rápido 2023. O evento aconteceu no dia 5 de novembro, no Lions Clube de Patrocínio.

Araxá esteve representada por quatro alunos da Academia Araxaense de Xadrez e quatro enxadristas, sendo vice-campeão geral, com Bruno Alexandre Borges Monteiro; o 4º lugar geral, com Theo Borges Ribeiro; e 5º lugar geral, com Edgard Nascimento Souza Suzuki.

Além disso, Araxá conquistou o título de Campeão Sub-14, com Augusto Henrique Silva. Os enxadristas araxaenses também conquistaram bons resultados com 100% pódio na sub-18. Campeão Matheus dos Reis Alves, vice-campeão André Felipe Ribeiro Borsatto, 3º lugar, Thiago Augusto Barbosa Assis e José Luiz de Moraes, em 7º lugar no geral.

O professor de Xadrez, Adriano Pena Ribeiro Lemos, afirma que o apoio da Secretaria de Esportes é fundamental para que os alunos representem Araxá em competições de destaque.

“Com o transporte disponibilizado pela secretaria, tivemos a oportunidade de mais enxadristas araxaenses participarem e levarem o nome de Araxá em destaque na competição, sendo uma das maiores delegações do evento”, destaca.

O secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), reforça a importância do apoio para que atletas de Araxá possam competir em outras cidades. “A prática do xadrez vem crescendo de forma positiva e nossa cidade tem alunos com alta qualidade técnica. E essa parceria com a Secretaria de Esportes incentiva todas modalidades esportivas, levando o nome da nossa cidade para grandes competições”, conclui.