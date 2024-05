Com aulas gratuitas de zumba e funcional, projeto Arte em Movimento alcança mais de 500 pessoas

Promover saúde e bem-estar para a população araxaense. A Secretaria Municipal de Esportes, por meio do projeto Arte em Movimento, alcança mais de 500 pessoas com as aulas gratuitas de alongamento, ginástica funcional e zumba.

As atividades são realizadas nas praças e ginásios esportivos tornando a prática de exercícios mais acessível e inclusiva para todos os membros da comunidade. Além disso, a iniciativa promove um estilo de vida mais saudável e ativo para todas as faixas etárias.

CRONOGRAMA

Alongamento e Ginástica Funcional (Para todas as idades)

-Praça do Branco, bairro Santo Antônio

Horário: 7h às 8h I segunda, quarta e sexta-feira

Zumba (Para todas as idades)

– Praça da Juventude, bairro Urciano Lemos

Horário: 7h30 às 8h30 I Terça e quinta-feira

Dança: diversos ritmos musicais (Para todas as idades)

– Ginásio do bairro Jardim Natália – R. Marieta Dornelas, nº 120, bairro Jardim Natália

Horário: 9h15 às 10h15 I Quarta e sexta-feira

Horário: 18h45 às 19h45 I Terça e quinta-feira