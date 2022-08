Com média de quase cinco gols por partida, 5ª rodada do Ruralão movimenta o fim de semana em Araxá

Com 42 gols em nove jogos, a 5ª rodada do Ruralão 2022 já é a de maior média de gols marcados até aqui, quase cinco gols por partida. A rodada foi realizada no último domingo (28) e contou grande público nos jogos.

A maior goleada foi da equipe do Chácara Dona Adélia, que venceu o Aliança pelo placar de 12 a 2. Destaque para o atacante Roberto, do Dona Adélia, que marcou um hat-trick (três gols) e se isolou na artilharia da competição com 8 gols.

“Fico muito feliz pelos três gols nesta rodada, por estar na ponta da artilharia. O campeonato está muito bem organizado e movimentando a cidade, com os campos cheios, fico muito feliz por participar disso”, destaca o artilheiro.

Resultados 5ª Rodada



CHAVE A

– Guarani 1 x 3 Capela

– Fazenda Campos 1 x 3 Curva de Rio

– São Pedro 0 x 1 Amigos

CHAVE B

– Santa Vitória 1 x 6 TNT

– Chácara Dona Adélia 12 x 2 Aliança

– Perdizinha 1 x 5 Estiva

CHAVE C

– Santo Antônio 1 x 4 Gondins

– Sítio 3 Colinas 1 x 1 Audax

– Chapecó 1 x 4 Boca Júnior