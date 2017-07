Com quatro rodadas realizadas, Campeonato Ruralão é marcado pelo equilíbrio

Os campos da zona rural e do perímetro urbano de Araxá e região receberam mais uma vez os jogos do Campeonato Ruralão. A competição, promovida pela Prefeitura de Araxá entrou na quarta rodada com todos os clubes participantes tendo chances de classificação para a segunda fase.

Na chave A, o Curva de Rio se manteve na primeira colocação com 8 pontos, mas ganhou uma companhia na ponta. O Cala Boca venceu o Gondins, por 2 a 1, e chegou a mesma pontuação, só que nos critérios de desempate, é vice-líder do grupo. A Fazenda Boca Júnior (7 pontos) e o Grêmio Tapira (6 pontos) completam o G4. Fazenda Córrego da Mata (5°) e Chácara Dona Adélia (6°), 5 pontos, e Gondins (7°) e Fazenda Estrela Azul (8°), 1 ponto, ainda lutam por um lugar na faixa dos quatro primeiros colocados.

Neste final de semana, a Fazenda Máfia emplacou a terceira vitória em sequência e assumiu a liderança do grupo B, com 10 pontos, mesma pontuação do Juventude Antinha. Nos critérios de desempate, a equipe leva vantagem e deixa o Juventude na vice-liderança. Itaipu e Fazenda Santa Vitória, com 7 pontos, estão na terceira e quarta posições respectivamente e compõem o G4 do grupo. Casinhas, 5 pontos, Bom Sucesso e Fazenda Chapecó, 1 ponto, e Fazenda Campos, sem nenhum ponto, completam a classificação.

Fazenda Chapecó e Fazenda Campos jogam ainda por essa rodada na quarta-feira, 12, às 19h30, no Estádio Chácara Dona Adélia e podem chegar na sexta posição, caso haja um vencedor no duelo.

Acompanhe os resultados dos jogos da 4ª rodada do Ruralão:

Cetap, Tapira: Fazenda Córrego da Mata 0x2 Fazenda Boca Júnior, com gols de Diego (2)

Capela, Alto da Serra: Grêmio Tapira 1×1 Curva de Rio, com gols de Robinho (Grêmio Tapira) e Diogo Castro (Curva de Rio)

Antinha: Fazenda Santa Vitória 1×0 Itaipu, com gol de João Paulo

Itaipu: Casinhas 1×5 Fazenda Máfia, com gols de Eduardo (Casinhas) e Bruno Melecão (2), Julinho, Juninho Valeriano e Luquinha (Fazenda Máfia) / Bonsucesso 1×2 Juventude Antinha, com gols de Bruno (Bonsucesso) e Robinho e Rafael (Juventude Antinha)

Chácara Dona Adélia: Gondins 1×2 Cala Boca, com gols de Antônio Carlos (Gondins) e Wesley e Geanzinho (Cala Boca) / Fazenda Estrela Azul 1×1 Chácara Dona Adélia, com gols de Saba (Fazenda Estrela Azul) e Rodrigo Xixico (Chácara Dona Adélia)