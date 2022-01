Com redução nos estoques, testes rápidos de Covid-19 voltam a ser feitos somente na Unisul a partir de segunda (24); confira as orientações da Secretaria Municipal de Saúde

A partir da próxima semana, todos os testes para detecção de Covid-19 em Araxá voltam a ser feitos exclusivamente na Unisul, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. A decisão veio diante da redução nos estoques do município, uma vez que está havendo grande demanda com o atual cenário da pandemia, e dificuldade de fornecimento de testes rápidos por parte do Governo do Estado e da iniciativa privada.

Já as unidades volantes instaladas na Praça da Família e no CRAS Francisco Duarte fazem a testagem até esta sexta-feira (21).

A secretária Municipal de Saúde, Lorena Magalhães, diz que o Governo de Minas enviou recentemente cerca de 5.000 testes para o município e não há previsão de envio de mais exames. “Também, não há mais testes disponíveis no mercado. Os fornecedores que entramos em contato só têm estoques para venda a partir do final de fevereiro ou início de março. É uma situação que as cidades de todo o país estão passando”, relata.

A secretária adverte que neste momento é preciso bom senso na hora de procurar um posto de testagem. “Não é momento para desespero, mas, sim, de união e empatia. Se você tem sintomas leves, não saia procurando o serviço de saúde para teste, aguarde em casa. Se já tem mais de três dias de sintomas persistentes e mais agudos, procure uma Unidade de Saúde para passar pelo médico e, assim, ser direcionado para fazer o teste e o tratamento adequado. Se está com alguém positivo em casa, respeite o isolamento e fique também em casa, mesmo sem sintomas, até cumprir os sete dias recomendados de isolamento”, reforça.

A UPA 24h (Unidade de Pronto Atendimento) segue atendendo prioritariamente pacientes que apresentam sintomas mais graves da doença e a testagem é feita mediante avaliação médica.