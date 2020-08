Combate ao Coronavírus segue com desinfecção de pontos de maior aglomeração em Araxá

O combate a proliferação do Coronavírus em Araxá segue de forma intensa. A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria de Saúde, continua com a desinfecção nos pontos de maior aglomeração na cidade. A Unisul, os pontos de ônibus na região central, o Hospital Dom Bosco, a Unisa e o Feirão do Povo, no bairro Urciano Lemos, foram pulverizados na última sexta-feira, 21.

O trabalho é realizado em parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos desde o início da pandemia. Também foram higienizados a Unicentro, a Unileste, a Uninorte, a Uninordeste, a Unioeste, a Fundação de Assistência à Mulher Araxaense (Fama), a Rodoviária, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital Casa do Caminho.

A medida faz parte do plano de contingência para diminuir a transmissão da Covid-19 no município. A ação segue orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).