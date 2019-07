Começam as semifinais do Ruralão

O Estádio Municipal Fausto Alvim viveu uma manhã decisiva de jogos das semifinais do Campeonato Ruralão promovido pela Prefeitura de Araxá, através da Secretaria de Esportes. Equilíbrio marcou o início de etapa decisiva que recebeu grande público para prestigiar Curva de Rio x Fazenda Máfia e Fazenda Estrela Azul x Chácara Dona Adélia com bola rolando no último domingo, 21 de julho. Durante os jogos, houve um minuto de silêncio pelo falecimento de Wanderlei Goulart, que era o presidente da Liga Araxaense de Desportos (LAD).

A primeira partida do dia teve a Fazenda Máfia, atual hexacampeã do Ruralão, começando na frente contra o Curva de Rio com gol assinalado pelo atacante Julinho. No jogo da volta, a Fazenda Máfia joga pelo empate para ser finalista. O Curva de Rio necessita de vencer por dois ou mais gols de diferença para conseguir a classificação. Vitória por um gol para Curva de Rio provocará a decisão do classificado nas penalidades máximas.

Na sequência da rodada de ida das semifinais, Fazenda Estrela Azul e Chácara Dona Adélia empataram por 1 a 1 com gols de Edley (Fazenda Estrela Azul) e Coquinho (Chácara Dona Adélia). Novo empate na volta leva a decisão para os pênaltis. Se vencer, o vencedor do segundo jogo entre essas equipes será o finalista. O Campeonato Ruralão não terá jogos neste domingo, 28, por conta de partidas que ocuparão os campos do futebol de Araxá e do Estádio Fausto Alvim, local dos duelos de volta, e retornará no próximo dia 4 de agosto para definir os finalistas. Confira:

8h30 – Chácara Dona Adélia x Fazenda Estrela Azul

10h30 – Fazenda Máfia x Curva de Rio