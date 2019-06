Começam os jogos das oitavas de final do Ruralão

As oitavas de final do Campeonato Ruralão, promovido pela Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Esportes, iniciaram na manhã de domingo, 23 de junho. Quatorze das dezesseis equipes estiveram em ação nos campos do Itaipu, do Trianon, do Chácara Dona Adélia e do Honorízio Pereira Veloso. Foram 24 gols assinalaram que movimentaram a rodada de ida das oitavas que será encerrada nesta quarta-feira, 26 de junho, com Fazenda Estrela Azul x Fazenda Chapecó, às 19 horas, no campo do Chácara Dona Adélia.

Atual campeã do Ruralão, a Fazenda Máfia fez 1 a 0 para cima da Fazenda Boca Júnior no Chácara Dona Adélia. No jogo da volta, a Fazenda Máfia joga pelo empate e o Boca Júnior precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar às quartas de final. Caso o placar vitorioso seja de um gol para o Boca, a definição do classificado será nas penalidades. A bola rolou também no campo do Dona Adélia para Chácara Dona Adélia 3×3 Fazenda Campos. Novo empate leva a decisão para os pênaltis e caso houver vencedor na volta, essa equipe será a classificada, mesma situação para Itaipu 2×2 Juventude Explosiva, no jogo de ida que ocorreu no campo do Itaipu.

Teve rodada dupla também no campo do Trianon, bairro Mangabeiras. No primeiro jogo do dia, o Curva de Rio venceu por 5 a 2 em cima do Audax. Empate ou derrota por até dois gols de diferença conduz o Curva de Rio para as quartas. Ao Audax, um placar de quatro ou mais gols de diferença para ser o time classificado. Vitória do Audax por três gols leva a decisão para as penalidades máximas. Outro time que saiu na frente foi o Capela ao vencer o Gondins por 2 a 0. Empate ou derrota por um gol favorece o Capela que se classifica para a próxima fase. Já o Gondins tem que vencer por três ou mais gols de diferença para ser o classificado do duelo. Se vencer por dois gols, a definição de quem passa às quartas será nos pênaltis.

A bola rolou no Honorízio Pereira Veloso para Fazenda Santa Vitória 0x1 Amigos e Fazenda Vingadores 2×1 Fazenda Estiva. Empate na volta aponta Amigos e Fazenda Vingadores como os classificados. Amigos e Fazenda Estiva precisam vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação. Se tiver nova vitória por um gol para as duas equipes, a decisão do classificado será nas penalidades máximas.

Os jogos de volta das oitavas de final ocorrem no próximo domingo, 30 de junho:

Estádio Delcio Campolina (campo da AEF): 9h – Fazenda Máfia x Fazenda Boca Júnior / 11h – Amigos x Fazenda Santa Vitória

Chácara Dona Adélia: 9h – Fazenda Estiva x Fazenda Vingadores / 11h – Fazenda Chapecó x Fazenda Estrela Azul

Estádio Santa Terezinha: 9h – Capela x Gondins / 11h – Curva de Rio x Audax

Cetap, Tapira: 9h30 – Juventude Explosiva x Itaipu

Campo da Fazenda Campos: 9h30 – Fazenda Campos x Chácara Dona Adélia