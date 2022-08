Comerciantes elogiam projeto de captação de grandes eventos turísticos para Araxá

Um destino de grandes eventos, que se destaca pelas suas belezas naturais, manifestações culturais e gastronomia. A Prefeitura de Araxá tem colocado em prática o projeto de reestruturação do turismo no Município. A captação de grandes eventos com capacidade de atrair turistas é uma das ações que compõem o Plano Municipal de Turismo. O projeto, elaborado pelo Trade Turístico e a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, tem gerado reconhecimento e elogios dos comerciantes da cidade.

Só nos últimos meses, festivais como o Fliaraxá, Saberes & Sabores, ExpoQueijo, Copa Internacional de Mountain Bike e o Encontro Nacional de Carros Antigos em Araxá – Brazil Classics Kia Show 2022 movimentaram a cidade e o comércio local.

Até mesmo hotéis de cidades da região receberam turistas que prestigiaram os eventos devido à falta de leitos na cidade. Empresário no ramo doceiro da cidade há mais de 50 anos, Luiz Augusto Nunes de Almeida (Seu Luizinho) destaca o esforço da Prefeitura de Araxá para movimentar o comércio e o turismo local.

“Após o período de pandemia que afetou tantas pessoas, estamos tendo a oportunidade de nos reerguer novamente com a retomada desses grandes eventos. O Encontro Nacional de Carros Antigos, por exemplo, é representativo demais, abrange o Brasil inteiro, a cidade fica cheia, a rede hoteleira sem nenhuma vaga disponível. Araxá é privilegiada de receber eventos desse porte”, afirma Luizinho.

“Temos que reconhecer o empenho da gestão municipal para que isso aconteça. Nós temos que apoiar todas essas boas iniciativas da Administração, nos envolver ainda mais, contribuir da melhor maneira possível, porque é com a soma de todos que esses grandes eventos continuaram a ser realizados em Araxá e atrair ainda mais turistas”, acrescenta o empresário.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, ressalta a importância do turismo na economia da cidade.

“Hoje temos uma gestão profissional, que juntamente com o Trade Turístico e instituições importantes da cidade formatou um Plano Municipal de Turismo, que coloca a captação de grandes eventos como uma das principais estratégias a curto prazo para a retomada do turismo local. Araxá recebe pessoas de todos os cantos do Brasil. E vem retomando, aos poucos, o seu lugar no turismo nacional. A realização desses eventos na cidade tem uma enorme importância porque fomentam não somente o turismo, mas também toda a economia local”, conclui o secretário.