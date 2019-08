Comissão de Ética de Enfermagem da UPA avalia atendimentos

Os profissionais que integram a Comissão de Ética de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) se reuniram nesta semana para avaliar a prestação do serviço e direcionar as melhorias necessárias para atender a comunidade. A comissão faz encontros mensais para avaliar as demandas recebidas durante o mês e também pode promover reuniões extraordinárias, se necessário.

A coordenadora da UPA, enfermeira Samira Alessandra Reis, informou que as reuniões são importantes para a equipe avaliar a assistência, estruturar os treinamentos, aprovar o manual de conduta e padronizar as rotinas de assistência visando sempre a humanização dos atendimentos. “Nessas reuniões analisamos os indicadores qualitativos e quantitativos, investindo numa comunicação direta eficiente. Elas são uma ferramenta de gestão para o serviço, auxiliando a coordenação na lida com os dilemas éticos originados no serviço de enfermagem”, ressaltou Samira.