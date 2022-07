Comitê da Caixa aprova orçamento para a retomada das obras do Jardim Esplêndido e assina contrato com a construtora

Um dos maiores problemas coletivos de Araxá está encaminhando para ser resolvido. Empenhado na busca pela resolução do problema desde o início, o presidente da Câmara Municipal de Araxá, vereador Raphael Rios, anunciou que o Comitê de Empreendimentos Críticos da Caixa Econômica Federal aprovou o orçamento para a retomada das obras do Jardim Esplêndido.

Raphael explica que a Caixa precisava dessa aprovação para a continuidade e previsibilidade do cronograma de retomada das obras no empreendimento. “Esse orçamento contempla, além de questões financeiras, os reais serviços e obras necessárias para a entrega das casas como, por exemplo, a questão da servidão de passagem de esgoto”, explica.

“Fico muito feliz com mais um passo importante. Nos últimos meses, realizamos trâmites junto à Prefeitura de Araxá e ao IPDSA, para a efetiva aprovação. A cada avanço sempre mantive contato com o representante dos mutuários, Lucas Magalhães”, destaca.

A informação foi enviada pelo Comitê nesta sexta-feira (1º) que confirmou também a assinatura do contrato com a construtora Marca Registrada, de Uberlândia, para a efetiva retomada das obras no loteamento.