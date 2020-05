Comitê de Enfrentamento mantém flexibilização e não concorda com vinda de 900 trabalhadores no atual momento para serviço temporário

A coordenadora do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, divulgou um vídeo nesta manhã (19), após reunião com membros, comentando sobre próximas ações que estão sendo planejadas para o período de quarentena em Araxá.

Diane avaliou que com duas semanas de flexibilização o comércio vem cumprindo o seu papel com adoções de medidas estipuladas pelo decreto. E e o comitê está analisando medidas futuras para ampliar essa flexibilização.

Diane pontuou ainda que atualmente 20% dos leitos disponíveis exclusivamente para o atendimento de casos de Covid-19 em Araxá estão ocupados – a estrutura conta com 15 leitos de UTI e 74 leitos de enfermaria (clínica médica) -, que devido a esse percentual de ocupação a flexibilização será mantida.

No entanto, ela relatou que há dificuldades por parte da população em aderir aos cuidados necessários para proteção, ressaltando também a importância do isolamento social para evitar o avanço do vírus.

Outro ponto que preocupa o comitê, segundo Diane, foi uma divulgação sobre 900 trabalhadores que estariam vindo de outras cidades para fazer manutenção de equipamentos em uma mineradora (Mosaic Fertilizantes).

Segundo a coordenadora, o comitê deliberou que não concorda com essa iniciativa agora, não é momento para a cidade receber esse grande número de pessoas de fora, ressaltando que o comitê tentará junto à diretoria da empresa a prorrogação dessa manutenção.

Confira o vídeo na íntegra