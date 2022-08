Competições de Balonismo dão show de cores e solidariedade em Araxá

Competições em alto estilo, literalmente. Este foi o cenário de Araxá nos últimos dias, que sediou a 2ª etapa da Copa do Brasil e o 1º Campeonato Mineiro de Balonismo 2022. A Federação de Balonismo do Estado de Minas Gerais foi responsável pela organização das competições, que receberam o apoio da Prefeitura de Araxá.

O Estádio Municipal Fausto Alvim foi o local de encontro entre as equipes e a população, que também pôde conferir os balões em diferentes pontos da cidade.

As provas de ambos os campeonatos foram de precisão. A distância e a direção foram um dos principais pontos avaliados para que a pontuação do competidor fosse garantida e em um único voo.

O principal objetivo das competições é revelar qual dos pilotos se sobressai, perante aos desafios impostos. Algumas provas, inclusive, tiveram que ser canceladas devido às condições do vento, determinante para a realização das etapas.

Os dois campeonatos foram disputados entre a última quinta-feira (11), até domingo (14), data da premiação. Ao todo, 18 pilotos participaram das competições e 6 deles subiram ao pódio, sendo os 3 melhores colocados da Copa do Brasil e os outros três no Campeonato Mineiro de Balonismo.

– 2ª etapa Copa do Brasil: 1º lugar, Fábio Passos; 2º lugar, Fábio Pascoalino; 3º lugar, Warley Macedo.

– 1º Campeonato Mineiro: 1º lugar, Davi Annibelli; 2º lugar, Flamarion Barreto de Oliveira; 3º lugar, Elder Lúcio.

O prefeito Robson Magela afirma que a Administração Municipal pretende continuar voando alto em relação ao turismo local. “Esse evento já entrou para a história do turismo de Araxá, e é isso que queremos, que a cidade faça parte da rota turística do país e do mundo. E que os araxaenses possam participar de todas as atrações, com a mesma alegria com que prestigiaram as provas de Balonismo”, destaca.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, acrescenta a receptividade da população. “Ver os araxaenses abraçarem um evento tão importante como esse, renomado mundialmente, nos traz a sensação de dever cumprido. O evento foi lindo, os competidores e suas equipes fizeram um trabalho fantástico e estão encantados pela cidade. Essa é a nossa Araxá, turística e calorosa”, afirma.

Fábio Pascoalino, 2° lugar na Copa do Brasil, é o atual Campeão Brasileiro de Balonismo e está em 1º lugar no Ranking Nacional de Balonismo. Ele vai representar o Brasil no Mundial de Balonismo, na Eslovênia, no próximo mês.

No momento da premiação, ainda foram entregues 2 toneladas de alimentos arrecadados durante os dois dias do Night Glow. Atração noturna, com apresentação dos balões e aberta ao público, que abrilhantou ainda mais o evento, contribuindo com a principal finalidade do show.

A presidente da Associação do Amor de Araxá, Lúcia Helena, entidade contemplada com a doação, não se conteve ao saber da quantidade recebida. “Eu não consegui dormir de tanta felicidade. Sem o trabalho da Administração Municipal e a solidariedade da população, nada disso seria possível”, afirma.