Em comunicado, a Câmara Municipal de Araxá, como medida de prevenção ao coronavírus, recomenda que a população acompanhe as Reuniões Ordinárias através das transmissões realizadas todas as terças, às 14h, pela Rádio Imbiara (91,5 FM) ou através do site da Câmara.

A medida busca evitar aglomerações que possam facilitar a transmissão do vírus.