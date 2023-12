Concurso de Novos Talentos: últimos dias para você se inscrever

As inscrições para a 13ª edição do Concurso Musical de Novos Talentos terminam nesta sexta-feira (15). Uma iniciativa do Rotary Club de Araxá Sul em parceria com a Fundação Cultural Acia (Facia), a competição dá ao candidato a opção de se inscrever nas categorias vocal solo, dupla ou instrumental solo, divididas nas modalidades infantojuvenil (9 a 15 anos) e jovem/adulto (a partir de 16 anos). “Os participantes devem apresentar vídeos caseiros com músicas inéditas, não ultrapassando três minutos cada. A competição inclui etapas de seleção por um júri técnico, semifinais durante o FestNatal Araxá e uma grande final em 22 de dezembro, onde os vencedores de cada categoria receberão prêmios em dinheiro no valor de R$1.000, totalizando R$4 mil, além de troféus para os segundos e terceiros colocados”, explica José Humberto Borja de Oliveira, presidente do Rotary.

Neste ano, a principal novidade é que a competição terá o Troféu “Novos Talentos – Internet” para o semifinalista mais votado pelo público no site do FestNatal Araxá. A presidente da Facia, Elisa Baião Macêdo, destaca a importância do concurso como uma plataforma para revelar e promover novos talentos musicais. “O objetivo do concurso vai além da competição em si. Buscamos proporcionar visibilidade e oportunidades para músicos ainda não reconhecidos pelo público”, comenta.

Teatro

Nesta quinta-feira (14) crianças e adultos vão se divertir com a montagem especial “Sítio do Pica Pau Amarelo de Natal”. A peça, que começa às 20h, promete encantar o público ao imaginar uma situação onde todos os relógios do mundo param e o Papai Noel é sequestrado na véspera do Natal. Em uma trama envolvendo a boneca Emília e toda a turma do Sítio, a peça busca resolver esse dilema. O diretor Diego Benicá destaca a atemporalidade do Sítio, atraindo gerações com seus personagens cativantes. “Trazer essa peça a esse público de um festival natalino tão tradicional faz todo sentido. O espírito encantador e familiar do Natal é exatamente o que o Sítio aborda”, conta.

A trama da peça coloca Emília e a turma do Sítio enfrentando o desafio de resgatar o Papai Noel, mantido refém pela Cuca em um barco no mar. Com a ajuda do pozinho mágico de Pirlimpimpim, eles elaboram um plano para salvar o Natal. No entanto, somente a verdadeira essência e significado da data conseguem resolver completamente esse grande problema.

Do rock ao samba

A programação extra do FestNatal Araxá também merece destaque nesta quinta (14). Para quem quiser começar bem a chegada do fim de semana, a pedida é uma mistura de rock e samba.

A banda Lóttus se apresenta a partir das 21h30. No palco, Júlio César (bateria), Ulisses Ângelo (baixo), Bárbara Neves (violão base), Giovani Mota (violão e voz), Vinícius Moura (guitarra e voz) e Letícia Valeriano (voz) vão fazer uma apresentação intensa e com repertório que vai do pop ao rock nacional e internacional. “Nosso show vai ser baseado nos nossos cinco anos de carreira. Para nós tocar no FestNatal é uma realização profissional e pessoal. O festival é uma das grandes festas da cidade e estar lá pela terceira vez é uma felicidade”, destaca Giovani Mota.

O grupo Samba Quente (Programação Extra) encerra a programação do dia. Pedro Henrique Afonso de Paulo, Walter Silva de Paulo Jr., Marcio Aparecido de Paulo e Germano Paulo de Carvalho (os três últimos, irmãos) são da mesma família. Eles cresceram ouvindo muita música e de vários tipos, mas sempre apaixonados pelo samba. “Fomos crescendo, até que na adolescência apareceu a oportunidade de nos integrarmos ao grupo de nossos pais, que a vida inteira acompanhávamos em grupos musicais. Foi aí que demos o primeiro passo para entrar de vez no mundo da música e não querer sair mais”, diz Waltinho.

A apresentação que promete começa às 22h30. “Vamos levar a banda completa com oito músicos. Para nós é um prazer imenso estar desde as primeiras edições do FestNatal. É uma apresentação em que a gente é abraçado pela nossa cidade e estamos com show novo, repertório novo, produção de palco nova que tem a nossa cara. Vamos fazer a festa com o pessoal mais uma vez”, comenta.

Formação cultural

Emmanuel Wanderson Cardoso de Souza, de 12 anos, chegou cedo ao FestNatal Araxá nesta terça (13). Tudo para participar da oficina de flauta em PVC (Lei de Incentivo à Cultura). “Eu acho que vai ser legal. Eu nunca tinha pensado antes em tocar flauta, mas quando vieram avisar que ia ter, eu e minha mãe nos interessamos e viemos”, diz.

A oficina ministrada pelo músico Julio César de Vasconcelos no Espaço Sicoob Crediara trouxe a mágica de ensinar na hora a criança a fazer e a tocar uma flauta em PVC. “O foco é sempre trabalhar com as crianças, mas os adultos também são importantes pois se tornam multiplicadores. Independentemente da idade, a música vai fazer a diferença na vida dessas pessoas”, diz o oficineiro.

A missão de Júlio Cesar é parecida com a do maestro Raphael Russo Borsatto da Corporação Musical Lira Santo Antônio(Lei de Incentivo à Cultura). O grupo tem 68 anos de dedicação à formação de músicos na cidade de Campos Altos e mudou a vida de mais de centenas pessoas neste período. “É uma história de amor à arte. Nós proporcionamos um contato direto com a cultura e, mais do que isso, é cientificamente comprovado que a criança que estuda música desde a infância ela desenvolve partes do cérebro que as outras não desenvolvem. A música é tudo de bom”, diz.

Atualmente o grupo é formado por 30 músicos, entre homens e mulheres, com faixa etária de 13 a 60 anos, a maioria jovens. A história de amor de Gabriel Corrêa com a música se confunde com a história de vida do adolescente de 13 anos. “Eu comecei na música aos oito anos tocando violão, depois passei para o teclado, para o violino e hoje estou no trombone. Quando eu estou nos palcos ou ensaiando eu estou feliz”, conta.

Na apresentação no palco do FestNatal eles trouxeram no repertório dobrados (músicas tradicionais das bandas marciais), baião, sambas, rock, pop nacional e internacional.

A noite foi encerrada com a banda The New Tons (Programação Extra). O grupo de rock clássico araxaense, formado por Nilton Neto nos vocais e nos teclados; Vinícius Moura, nos vocais e na guitarra; Ulisses Ângelo, no contrabaixo e Daniela Araújo, na bateria trouxe releituras de sucessos dos anos 70, 80 e 90.

Programação

14/12 QUINTA-FEIRA

19h – Casinha do Papai Noel

20h – Peça teatral “Sítio do Pica Pau Amarelo Especial de Natal”

21h30 – Banda Lótus

22h30 – Samba Quente

15/12 SEXTA-FEIRA

19h – Casinha do Papai Noel

19h30 – Maia Gêmeos

20h30 – Diego Figueiredo convida Hamilton de Holanda e Chuchito Valdes

22h – Latitude 19

Para todos

O FestNatal Araxá oferece acessibilidade em toda sua programação. As atividades do palco têm tradução simultânea em Libras. A estrutura física foi pensada para garantir que pessoas que utilizam cadeiras de roda ou tenham outras necessidades especiais de locomoção possam transitar em todos os espaços.

A organização do evento também oferece o atendimento personalizado para pessoas com deficiência visual, que devem solicitar audiodescrição com antecedência.

FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá é o maior festival natalino de Minas Gerais. Neste ano o evento ocorre entre os dias 8 e 23 de dezembro no Expominas Araxá com entrada gratuita e atrações de música, teatro, dança e muito mais.

O FestNatal Araxá tem a apresentação do Ministério da Cultura e da CBMM. É realizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura com o patrocínio Master da CBMM. Tem o patrocínio de Zema Seguros, Bem Brasil, Codemge e Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da ACIA Araxá, Sicoob Crediara, Prefeitura Municipal de Araxá e Condor Eventos. Uma realização da Fundação Cultural Acia e Ministério da Cultura do Governo Federal.

Serviço

FestNatal Araxá

Data: de 8 a 23/12

Local: Expominas Araxá

Entrada gratuita

Outras informações: @festnatalaraxa / www.festnatalaraxa.com.br