Conferência de Saúde convida população a contribuir com propostas para o fortalecimento do SUS

Após a abertura realizada nesta quinta-feira (2), a 13ª Conferência Municipal de Saúde de Araxá continua nesta sexta-feira (3), das 7h às 11h, no Auditório do Uniaraxá (Bloco Azul, 3º andar). Aberto à população, o evento é um importante espaço de diálogo e participação social, onde usuários do SUS, trabalhadores da saúde, gestores e a comunidade podem apresentar propostas, debater prioridades e contribuir para o fortalecimento das políticas públicas de saúde no município.

Promovida pelo Conselho Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a conferência dá continuidade às discussões iniciadas nas pré-conferências realizadas em diferentes regiões da cidade, transformando as demandas apresentadas pela população em propostas que serão debatidas e deliberadas durante o evento.

O primeiro dia do evento contou com a cerimônia de abertura, palestra magna, leitura e aprovação do regimento, além das orientações para os trabalhos que serão desenvolvidos durante a conferência.

Nesta sexta-feira, os participantes irão debater e deliberar propostas construídas durante as pré-conferências realizadas em diferentes regiões da cidade. As discussões estão organizadas em quatro eixos temáticos:

I – Democracia, saúde como direito e soberania nacional;

II- Financiamento adequado e suficiente para o SUS, com base na justiça tributária e na sustentabilidade fiscal e social;

III- Os desafios para o SUS na agenda nacional da defesa da vida e da saúde: emergências climáticas e justiça socioambiental;

IV – Modelo de atenção e gestão: territórios integrados e cuidado integral;

V- Saúde Integral das Pessoas com Deficiência: garantia do acesso humanizado e efetivação da inclusão social;

VI – Saúde Integral da População LGBTIA+: Travessias do Cuidado, Humanização e Direito à Saúde.

Além da apreciação das propostas, também serão eleitos os delegados que representarão Araxá na etapa estadual da Conferência de Saúde.

A presidente do Conselho Municipal de Saúde, Ana Paula Nassif, reforça o convite para que a comunidade participe deste importante espaço de diálogo e construção coletiva.

“A Conferência é um momento em que a população pode contribuir diretamente com o futuro da saúde pública do município. Todas as propostas discutidas ajudam a construir políticas mais próximas das necessidades da comunidade. Por isso, convidamos todos para participar desta sexta-feira e fazer parte desse processo democrático” destaca.