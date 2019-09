Confira os destaques da Câmara Municipal de Araxá – 03/09/2019

Seis vereadores fizeram uso da tribuna em Reunião Ordinária realizada nesta terça (03), no Plenário da Câmara Municipal. Antes e depois da sessão, foi feita a leitura do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito que analisa a aquisição e entrega de alimentos pela Prefeitura entre 2013 e 2018. O relatório apresentado pela Comissão formada pela vereadora Fernanda Castelha (Presidente), Ceará (Relator) e Pastor Claudenir (Membro) estará disponível no site da Casa da Cidadania araxaense. Tribuna:

Robson Magela (Republicanos)

O vereador Robson Magela anunciou a viabilização de 30 mil reais para a Associação de Equoterapia, doados pela CBMM. A verba será importante como parte dos recursos necessários para construção da cobertura no local. O parlamentar também falou sobre a entrega, nesta segunda-feira (02), em conjunto com a Rádio Cidade, de duas toneladas e meia de alimentos que foram arrecadadas em agosto na troca pelo CD do programa Casa da Nona.

A última edição do projeto Gabinete Itinerante, idealizado pelo vereador, foi realizada no estacionamento do Mart Minas, no último sábado (31/07). O evento contou com exames de vistas gratuitos em parceira com as Óticas Diniz. Os exames seguirão sendo realizados nas próximas edições. Entre as proposições apresentadas, estão o atendimento aos pedidos apresentados por taxistas em Fórum Comunitário:

Indicação: Limpeza da galeria do córrego da Avenida Rosalvo Santos; Indicação: Implantação da devida sinalização de trânsito nos cruzamentos das vias do bairro Tiradentes, no setor Norte.

Indicação: Que o IPDSA realize a análise dos coqueiros localizados na Praça Cássia Ribeiro de Camargo, no bairro Jardim Primavera (Área 3) e tome as providências necessárias no caso de os mesmos estarem comprometidos por alguma doença.

Indicação: Que a Prefeitura de Araxá tome as providências necessárias para atender as demandas dos taxistas da cidade apresentadas no Fórum Comunitário realizado na Câmara Municipal de Araxá em 21/08/2019.

Indicação: Que a Cemig tome as providências necessárias a respeito dos fios soltos nos postes de Araxá.

Adolfo Segurança (Avante)

O vereador Adolfo Maurício da Silva falou sobre as atividades relacionadas à Semana da Pátria. A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria de Educação, iniciou as comemorações da Semana nesta segunda-feira (02/09). A solenidade promovida no Altar da Pátria, na Praça Artur Bernardes, contou com a participação do parlamentar. Adolfo também reforçou a necessidade de conscientização da população no combate às queimadas em razão do clima seco.

Indicação foi apresentada solicitando agilidade na revitalização do Terminal Rodoviário de Araxá: “A atual estrutura não atende com efetividade e conforto a demanda dos usuários. Por ser uma propositura de grande alcance social, peço aos nobres pares a aprovação desta Indicação”. Adolfo endossou as indicações e requerimentos sobre a mesma matéria já apresentados por demais vereadores e agentes políticos.

Bosco Júnior (Avante)

O vereador Bosco Júnior apresentou em tribuna um relatório com um resumo das principais demandas apresentadas pelos moradores nas edições do seu projeto Vereador nas Ruas. Diversas Indicações foram apresentadas solicitando esclarecimentos sobre proposições que já haviam sido aprovadas pela Casa, como a proposição de Nº 653/2017, datado em 25 de julho de 2017, em que se pede providências na área de preservação pública ao longo do córrego no Bairro Santa Maria. Demais pedidos de esclarecimento:

Nº 1039/2017, datado em 14 de novembro de 2017 em que se pede construção de uma escola municipal de Educação infantil e um CEMEI no bairro Villa Maior; Nº 159/2019, datado em 12 de marços de 2019, em que se pede revitalização na praça Padre Anacleto, no bairro Santo Antônio;

Nº 262/2019, datado em 09 de abril de 2019, em que se pede uma praça no bairro Max Neumann, que contemple os bairros I e II; Nº 1038/2017, datado em 14 de novembro de 2017, em que se pede a construção de um posto de saúde da família no bairro Villa Maior;

Nº 260/2019, datado em 09 de abril de 2019, em que se pede a construção de um posto de saúde no Bairro Max Neumann; Nº 565/2019, datado em 16 de julho de 2019, em que se pede a construção de uma Unidade básica de Saúde e um programa de Saúde da Família no bairro Pão de Açúcar; Nº 652/2017, datada em 25 de julho de 2017, em que se pede a possibilidade da Rua José Carlos Brás e Rua F no bairro Santa Maria, ser ruas de mão única;

Nº 563/2019, datado em 16 de julho de 2019, em que se pede a cobertura do ponto de ônibus na Rua Geraldo Lima, na Praça do CEMEI. Demais Indicações: 402, 457, 493, 566, e 651 (2017).

Zezinho (PT)

O vereador José dos Reis apresentou Indicação ao Prefeito Municipal, com fundamento no art. 205 do Regimento Interno do Poder Legislativo, que seja encaminhado à Casa, projeto de lei solicitando autorização para celebração de Termo de Colaboração entre o Município de Araxá e a Fundação Cultural Acia, no valor de cem mil reais, objetivando a realização do evento Saberes e Sabores de Araxá 2019 nos dias 11, 12 e 13 de outubro deste ano.

“O evento Saberes e Sabores de Araxá 2019, substituto do Festival Internacional de Cultura e Gastronomia de Araxá, vem sendo realizado na cidade há 13 anos e está na sua 12ª edição, se caracterizando pelo significativo fomento à economia local”, afirmou o parlamentar. Zezinho também falou sobre a Política Nacional de Atenção Básica. Segundo pesquisas no Ministério da Saúde, Araxá tem 13 ESF (Equipes de Saúde da Família) – 9 em casas geralmente alugadas pela prefeitura e 4 unidades mistas.

Hudson Fiuza (PSL)

O vereador Hudson Fiuza Lemos apresentou diversas indicações em seu tempo regimental. Entre elas está a solicitação de revitalização da sinalização horizontal e vertical nos Bairros Novo Horizonte, Cincinato de Ávila e Vila Estância. A referida sinalização é insuficiente ou apresenta desgaste que compromete o trânsito de veículos nos locais visitados, contribuindo para a ocorrência de acidentes. Demais proposições:

Indicação: Construção de meio fio e sarjeta na área institucional localizada na Rua Ypy Barbosa, no Bairro Veredas do Belvedere; Indicação: Designação de varredores de rua para o Bairro Guilhermina Vieira Chaer.

Indicação: Doação de Raspas de Asfalto para a SHA – Sociedade Hípica Araxaense, para ser usado no “Projeto Prosseguir” do Centro de Equoterapia de Araxá; Indicação: Melhoria na iluminação da Av. Maria de Lourdes Moreira, no Bairro Santa Rita, substituindo por lâmpadas de led.

Indicação: Fiscalização de esgoto correndo a céu aberto na Rua Calimério Guimarães, entre a Praça Governador Valadares e Rua Mariano de Ávila, no Centro; Indicação: Solicitar informações se existe algum projeto de recolhimento de óleo de cozinha e manteiga usados em bares, restaurantes e similares em Araxá.

Indicação: Poda da árvore que ficam na Av. Maria de Lourdes Moreira, próximo ao nº 185 – Bairro Santa Rita; Indicação: Estudo da possibilidade de a elevação da Companhia dos Bombeiros para Companhia Independente; Indicação: Pintura da faixa de pedestres na Avenida Prefeito Aracely de Paula, em frente à Loja Parati, no Bairro João Ribeiro.

Raphael Rios (SD)

O vereador Raphael Rios abordou a importância do retorno do Programa de Cuidados Paliativos da Santa Casa de Misericórdia. Em recente reunião com a superintendente Larissa Borges de Resende e a gestora assistencial Tatiane Pereira Gomes Vilaça, o parlamentar foi informado de que a vigência do convênio junto ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) terminou em junho, e a Santa Casa aguarda aprovação do Ministério da Saúde, por meio de um novo projeto, para retomar os Cuidados Paliativos.

Raphael também abordou a necessidade de viabilizar complemento de recurso para a reforma geral do espaço que abrigava o antigo Pronto Atendimento Municipal (PAM). Com a entrega das instalações, a prefeitura destinou R$ 117 mil que são suficientes apenas para a reforma do telhado. A entidade necessita de mais R$ 137 mil para contemplar manutenção dos sistemas elétricos, hidráulicos, portas, fechaduras, infiltrações, pintura geral e outros. A diretoria da Santa Casa também necessita de R$ 360 mil para o conserto do tomógrafo, que está queimado. Proposições:

Indicação: Designação de Fórum Comunitário para debater o tema “autismo na escola e na saúde”.

Indicação: Instalação de redutor de velocidade na Rua Dr Edmar Cunha.

Indicação: Implantação de sinalização de solo na Avenida Pedro de Paula Lemos, próximo ao número 1540.

Indicação: Reduzir o número de vagas privativas na Rua Presidente Olegário Maciel.