Confira os destaques da Câmara Municipal de Araxá – 24/09/2019

Os vereadores definiram, em Reunião Ordinária realizada nesta terça (24), quais parlamentares farão parte da CPI que vai investigar o Vereador Ceará (PMB). A Comissão Parlamentar de Inquérito irá apurar suposta incitação para invasão de terreno público. A formação da Comissão seguiu o que prega o Regimento Interno da Câmara Municipal de Araxá.

O vereador Alexandre (PL) foi o escolhido dos signatários do Requerimento para instauração da CPI. Os outros dois membros da Comissão foram definidos por sorteio: Bosco Jr. (Avante) e Garrado (PL). Na próxima Reunião serão definidos o Presidente, Relator e Membro. O sorteio ainda apontou o vereador Adolfo (Avante) como suplente da Comissão.

Fárley Cabeleireiro (DEM)

O vereador Fárley Pereira de Aquino falou sobre sua presença na solenidade de reinauguração da Unisa (Unidades Integradas de Saúde de Araxá). O parlamentar pôde conferir de perto as melhorias feitas e reestruturação da unidade de saúde. Fárley também apresentou diversas proposições em tribuna, entre elas a Instalação de Câmera de Segurança na Praça Dom Bosco, para maior segurança dos transeuntes no local. Demais indicações:

Indicação: Liberação de uma vaga de estacionamento, na entrada lateral da igreja do Rosário, face Avenida Senador Montandon.

Indicação: Liberação de uma vaga de estacionamento para deficiente físico, na Rua Costa Sena, na altura do número 243, no centro da cidade.

Indicação: Instalação de redutor de velocidade na Rua Padre Anchieta próximo ao número Nº 490 no centro.

Fernanda Castelha (PSL)

A vereador Fernanda Castelha apresentou Indicações relacionadas aos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). Uma delas solicita verificação junto ao Ministério da Defesa Social (MDS) para construção de um Centro de Referência nas proximidades do Bairro Pão de Açúcar IV e adjacências. A outra requer adaptação para conversão do núcleo de convivência e fortalecimento de vínculos do bairro Bom Jesus em Centro de Referência em Assistência Social. Demais Proposições:

Indicação: Recapeamento/ tapa buracos em toda extensão da Rua Miguel Nogueira Neto, bairro Leblon; Indicação: Conserto do bueiro existente na esquina da Rua José Veríssimo Camelo, bairro Leblon; Requerimento: Solicita informações ao Executivo sobre o programa de castração; Requerimento: Solicita informações ao Executivo sobre os jogos estudantis; Requerimento: Solicita informações ao Executivo sobre o Araxá Tênis Clube;

Requerimento: Solicita informações ao Executivo sobre o Feirão do povo no Bairro Urciano Lemos.

Luiz Carlos (Podemos)

O vereador Luiz Carlos Bittencourt reforçou o convite para a Roda de Conversa sobre o Alzheimer. O encontro proposto pelo parlamentar será realizado nesta quinta-feira (26/09), às 15h, na Câmara. Setembro é o mês da conscientização e de ações conjuntas voltadas para a prevenção, o tratamento e o impacto da doença na sociedade. O vereador também falou sobre o Projeto Farmácia Solidária, requerido por ele junto à Secretária de Saúde, Diane Dutra, que foi lançado na reinauguração da UNISA. Proposições:

Indicação: Implantação de dois redutores de velocidade na Rua Claudionor Afonso Resende, altura dos números 195 e 255, no bairro Ana Pinto de Almeida; Indicação: Estudo de viabilidade financeira para um repasse na ordem de R$363.000,00 à Santa Casa de Misericórdia de Araxá, recurso a ser usado para pagar o conserto do tomógrafo; Moção de Pesar: Aos familiares do Sr. Fabiano dos Reis, falecido no dia 23 de setembro, na cidade de Araxá;

Ofício: Solicitação de encaminhamento de ofício ao Ministério Público sobre a doação das empresas notificadas por danos ambientais, através de compensação de energia, às Instituições de Assistência Social de Araxá; Indicação: Solicita ao Executivo informações quanto ao cumprimento da Lei Municipal Nº 3.055, de 30 de outubro de 1995, que institui o teste de acuidade visual nas Escolas do Município de Araxá.

Fabiano Santos (Republicanos)

O vereador Fabiano Santos Cunha informou que o Hemominas deve realizar em Araxá, em breve, uma visita técnica para analisar o processo de instalação do Posto Avançado na cidade: “A instalação do PACE em Araxá está mais perto e temos acompanhado o passo a passo para que possamos ter esse posto”. Comentando a reinauguração da UNISA, o parlamentar abordou também o lançamento do Programa Farmácia Solidária (Projeto previamente apresentado por ele em 2016).

Fabiano também trouxe a informação de que a Prefeitura conseguiu realizar a licitação e credenciamento para a compra dos materiais necessários para procedimentos de cateterismo na cidade. O vereador tem trabalhado há algum tempo esse assunto, em conversas diretas com a Secretária de Saúde, Diane Dutra.

Moção de congratulações e Reconhecimento: À Direção Do Hospital Dos Brinquedos São Francisco De Assis, pela seleção e premiação no projeto de uma empresa multinacional, dentre cinquenta projetos em todo mundo, como o único projeto de uma instituição brasileira premiada no Concurso.

Garrado (PL)

O Vereador César Romero questionou a necessidade da construção de um espaço como o Plenarinho. Para ele o recurso poderia ser destinado para áreas mais importantes, como a saúde pública do município. O parlamentar também parabenizou a Administração Municipal pela inauguração da UNISA. De acordo com a Secretária de Saúde, Diane Dutra, foram investidos, aproximadamente, R$ 1,3 milhão na reforma do espaço e a substituição de equipamentos.

Pastor Claudenir (PP)

O Vereador Claudenir Dias apresentou Ofício destinado ao 37° Batalhão da Policia Militar de Minas Gerais solicitando apoio maior da guarnição na praça poliesportiva localizada abaixo da escola Cassio Barsant, pois a mesma está exposta ao tráfico de entorpecentes e com a presença de usuários de drogas expondo crianças e adolescentes.

Outra proposição relacionada à Segurança foi Indicação solicitando apoio da ASTRAN nos horários de entrada e saída na Escola Estadual Armando Santos. O parlamentar também celebrou, em seu tempo regimental, a manutenção dos preços competitivos nos postos de combustíveis em Araxá.

Indicação: Implantação e adequação de iluminação com lâmpadas de LED na Praça Fausto Barbosa, 790 – Novo São Geraldo.

Indicação: Implantação de redutor de velocidade na Rua Fernando de Noronha, altura do N° 210, Bairro São Domingos.

Onilda Soares (PT)

A vereadora Onilda Soares apresentou várias Indicações na sua volta à Tribuna do Plenário Vereador Guilherme Gotelip Neto. Uma delas solicita colocação do maior número possível de bancos nos pontos de ônibus, incluindo lugares preferenciais nos pontos do Banco Itaú da Avenida Antônio Carlos e Avenida Imbiara, em frente ao casarão de nº 640. A parlamentar afirmou que irá lutar pelas demandas apresentadas pelos cidadãos, que muitas vezes são melhorias de simples execução. Proposições:

Indicação: Instalação de um braço de luz e lâmpada no poste que fica na esquina da Rua Tomásia de Moura Santos com a Avenida Orcalino Afonso Ribeiro; Indicação: Limpeza no local onde está reservado para a construção de um ESF – Estratégia Saúde da Família, no Bairro Max Neumann; Indicação: Que seja reformada a Pinguela que liga a Rua Funcionário José Guerra, no Bairro Francisco Duarte com a Rua Pará no Bairro São Geraldo.

Indicação: Pintura de Faixa de Segurança (pedestres), nas Ruas Cláudio José de Faria, Wantuir Batista da Costa e Zeca do Alfredo (perto do postinho), no bairro João Ribeiro; Indicação: Serviços de Pintura de Faixa de Segurança e Adequação de Sinalização de Solo (PARE), nos Bairros Pedra Azul com Novo Horizonte; Indicação: Serviços de Pintura de Sinalização de Solo (PARE), nas Ruas Maria Benedita de Oliveira com Totonho Pereira no Bairro Odilon José Carneiro.