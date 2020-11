Confira os destaques da reunião ordinária da Câmara Municipal de Araxá – 17/11/2020

Diversos Vereadores usaram a tribuna em Reunião Ordinária realizada nesta terça-feira (17), no Plenário da Câmara Municipal de Araxá. Os parlamentares agradeceram de forma geral a participação popular no pleito do último domingo e cumprimentaram os eleitos para a próximo mandato. O Vereador Robson Magela (Cidadania) foi eleito Prefeito para os próximos quatro anos, com 52,79% dos votos.

As cadeiras da Casa da Cidadania serão ocupadas por Raphael Rios (Cidadania), Fernanda Castelha (PMN), Bosco Junior (Avante), Valtinho da Farmácia (PP), Wellington da Bit (PSD), Dr. Zidane (PP), Dirley da Escolinha (PROS), Alexandre Irmãos Paula (PL), Pastor Moacir Santos (Republicanos), Luiz Carlos (PSL), Joao Veras (PSD), Wagner Cruz (DEM), Professora Leni Nobre (PT), Evaldo do Ferrocarril (PV) e Maristela Dutra (Patriota).

Orçamento

O vereador Ceará da Padaria (PROS), Relator da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, apresentou a Agenda da Tramitação do Projeto de Lei Orçamentária (PL 039/2020):

– 17 de novembro: Início da tramitação e apresentação de emendas;

– 23 de novembro: último dia apresentação emendas;

– 26 de novembro: Reunião para apresentação das emendas (transmissão internet);

– 08 de dezembro: leitura do Relatório e votação.

As emendas serão apresentadas por vereador, comissão, ou pela população em meio físico ou virtual; as emendas apresentadas pela população serão compatibilizadas pela Comissão de Finanças e Orçamento; Excepcionalmente, e, se necessário, eventual Comissão de Transição poderá encaminhar até 7 de dezembro emendas ao projeto de lei orçamentária, as quais serão submetidas diretamente ao Plenário.

Indicações/Moções apresentadas

Raphael Rios (Cidadania):

Indicação foi dirigida à Secretaria Municipal de Saúde solicitando o “pagamento do incentivo adicional dos agentes de endemias, visto que os recursos já estão depositados nos cofres da Prefeitura de Araxá há várias semanas”;

Fabiano Santos (PSD):

Moção de Pesar aos familiares do Sr. Antônio de Oliveira Jordão pelo seu falecimento no dia 13 de novembro de 2020.