Confira os destaques da reunião ordinária da Câmara Municipal de Araxá – 25/11/2020

Em Reunião Ordinária realizada nesta terça (24), no Plenário da Câmara Municipal de Araxá, foi aprovado Projeto de Lei que dispõe sobre reajuste para professores do Município: “Reajuste nos vencimentos iniciais do quadro de remuneração dos Professores de Educação Básica – PEB, dos Especialistas de Educação Básica – EEB e dos Professores Adjuntos de Educação Infantil – PAEI, passando a vigorar com o valor de R$ 1.948,21; para os Professores Adjuntos de Educação Infantil – PAEI e o valor de R$ 2.143,03; para os Professores de Educação Básica – PEB e para os Especialistas de Educação Básica – EEB”.

Cinco parlamentares fizeram uso da tribuna do Plenário Vereador Guilherme Gotelip Neto:

Edinho Souza (PTB)

O vereador Edinho Souza apresentou Indicação dirigida à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando manutenção de iluminação pública na Rua Ermida Soares de Lourdes, 835, Bairro Salomão Drummond. O parlamentar também cobrou transparência e respostas da Justiça Eleitoral sobre a paralisação da apuração e outros problemas ocorridos no último pleito, afirmando acreditar na Justiça.

Alexandre Irmãos Paula (PL)

O vereador Alexandre Irmãos Paula apresentou Indicação dirigida à Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania solicitando interdição de tráfego de veículos pesados na Rua Enéas Santos, Vila Silvéria. Outra proposição apresentada pelo parlamentar requer instalação de via de mão única e sinalização de solo na via Manoel Antônio Silva, Bairro Santo Antônio. Por fim, Alexandre cobrou respeito e crença no potencial da cidade de Araxá.

Fernanda Castelha (PMN)

A vereadora Fernanda Castelha agradeceu o voto de confiança dos eleitores que a fizeram a segunda parlamentar mais bem votada no último pleito: “Daremos andamento aos nossos projetos pois apesar das dificuldades, recebemos o apoio constante da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Policia Ambiental, do Corpo de Bombeiros, do Ministério Público e do Magistrado nas nossas demandas. Meus sinceros agradecimentos a estas instituições sérias, as quais não têm dispensado esforços para o êxito de nossas ações na tentativa de diminuir o sofrimento dos animais em nossa cidade”.

Por fim, Fernanda manifestou repúdio sobre o caso de agressão ocorrido em Porto Alegre e cobrou para este ano a votação do Projeto nº 002/2020 que dispõe sobre as contas do Município de Araxá relativa ao Exercício Financeiro de 2018.

Fabiano Santos (PSD)

O vereador Fabiano Santos Cunha prestou agradecimentos gerais aos apoiadores do seu trabalho como parlamentar nos últimos oito anos. Fabiano também relembrou ações realizadas no período em que ocupou a presidência da Casa, como a devolução de recursos ao Município e melhorias estruturais no Legislativo Araxaense. “Ao Robson, Mauro e aos 15 vereadores eleitos, desejo todo sucesso e toda sorte em seus mandatos a partir de 2021”, finalizou.

Garrado (PL)

O vereador César Romero fez um agradecimento especial aos eleitores e familiares que apoiaram o seu trabalho em três mandatos. O parlamentar também cumprimentou a atual gestão da Administração Municipal pelas obras realizadas na cidade e parabenizou o vereador Robson Magela pela vitória nas eleições para prefeito. Por fim, Garrado afirmou que seguirá atuante nas cobranças de melhorias como cidadão. Entre elas, a revisão dos contratos com a Copasa e a construção do Hospital Municipal e UTI Neonatal.