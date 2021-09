Confira os destaques da reunião ordinária da Câmara Municipal de Araxá – 31/08/2021

Diversas Indicações e Moções foram apresentadas pelos vereadores em Reunião Ordinária realizada nesta terça-feira (31), no Plenário da Câmara Municipal. As proposições podem ser acessadas, na íntegra, através do portal sapl.araxa.mg.leg.br. Os parlamentares reforçaram o convite para as demais sessões desta semana: Nesta quarta (1º), Fórum Comunitário solicitado pelo vereador Luiz Carlos irá debater sobre motociclistas e educação no trânsito. Na quinta, será discutida a municipalização das escolas estaduais em Audiência solicitada pelos vereadores Evaldo do Ferrocarril e Valtinho da Farmácia.

Tribuna:

Alexandre Irmãos Paula (PL)

O vereador Alexandre Irmãos Paula apresentou Requerimento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para que seja providenciado a manutenção de iluminação na Rua Amapá em frente ao número 65, Bairro São Geraldo. “Trata-se de um problema recorrente a troca de lâmpada em nossa cidade que precisa ser realizado de forma mais célere, portanto, se faz necessário em vista a evitar eventuais acidentes, assaltos, etc., que poderão ocorrer devido à escuridão”, afirmou.

Alexandre pediu mais atenção à fiação utilizada nos procedimentos de manutenção de iluminação pública, já que em alguns casos a simples substituição das lâmpadas tem apresentado eficácia reduzida. Por fim, o parlamentar também requereu ao Poder Executivo para que seja providenciada uma operação tapa buracos na Rua Maria da Conceição Soares, em toda sua extensão, no Bairro Salomão Drummond.

Valtinho da Farmácia (PP)

O vereador Valtinho da Farmácia apresentou Indicação à Secretaria de Segurança Pública, solicitando que estude a possibilidade de instalar um guard rail ou proteção similar na Av. Dâmaso Drummond, seguindo um trecho da Av. Rosalvo Santos. O parlamentar também indicou, à Secretaria de Serviços Urbanos, a instalação de uma lixeira comunitária no Chacreamento Parque das Acácias e o plantio da grama entre os blocos de cimento na Praça Governador Valadares.

Demais proposições: revitalização da Praça Juca Frederico, situada à Rua Juca Gonçalves, Bairro Santo Antônio; faixa de pedestres na Av. Tancredo Neves, em frente à Minax, próximo ao ponto de ônibus; troca de lâmpadas nos Bairros Camuá, São Pedro, Santa Luzia e Jardim Europa IV. Projeto que dispõe sobre denominação de via pública passa a denominar Rua Célida Soares Pinto, a atual Rua E, do Loteamento Residencial Jardim Dona Adélia III.

Pastor Moacir (Republicanos)

O vereador Pastor Moacir apresentou Indicação ao Poder Executivo, solicitando providências no sentido de aumentar a oferta de consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias de alta complexidade, assim como a regularização necessária no atendimento à saúde prestado pelo TFD (Tratamento Fora do Domicílio), para garantir o tratamento médico à pacientes portadores de doenças não tratáveis em Araxá por falta de condições técnicas, que apresentam uma grande demanda reprimida no município.

Demais Indicações: implantação de Faixas de Pedestre em frente à todas as escolas do município e também a repintura das Faixas de Pedestre já existentes; irrigação dos jardins localizados nas praças e nos parques da cidade; recuperação da iluminação pública do bairro Pão-de-Açúcar I; recuperação asfáltica e a implantação de Sinalização de Trânsito vertical e horizontal na av. Tônico Veloso e na sua continuação a av. Orcalino Afonso: “trata-se de uma via de extrema importância para o sistema viário de Araxá, uma vez que é responsável pela ligação do Centro com vários bairros”.

Doutor Zidane (PP)

O vereador Doutor Zidane apresentou Indicação à Secretaria de Saúde, solicitando que sejam revitalizados os alojamentos/salas de descanso dos colaboradores da UPA (unidade de Pronto Atendimento), e aquisição de móveis com o intuito de melhorar a qualidade da prestação de serviços dos que lá trabalham. “Uma melhor qualidade nas acomodações trará maior eficiência na prestação de serviços realizado por médicos, enfermeiros e outros colaboradores e servirá como atrativos para novas possíveis contratações”, afirmou.

Demais Indicações: terraplenagem e o asfaltamento na rua conhecida como da Bomba, em baixo do campo do Santa Terezinha; pontos de ônibus coberto com bancos na Rua Imbiara e Rua Araxá, Distrito Industrial; revitalização da Praça José Hermógenes da Silva; terraplenagem, asfaltamento e iluminação na Rua José Tavares, Bairro Bom Jesus; limpeza de lixo e entulhos na Rua Pepurure próximo ao lado do túnel existente no local; criar um Projeto de Lei que autorize o IPDSA a podar árvores em residências com carência financeira.

Moção de Congratulações foi encaminhada ao Servidor e Superintendente de Serviços Urbanos da Secretaria Municipal de Obras, Sr. Frederico Carneiro de Paiva.

Professora Leni (PT)

A vereadora Professora Leni apresentou Projeto de Lei que autoriza a instituição do serviço de Assistência Psicológica ao Estudante na rede Municipal de Ensino. “Sabemos que as crianças passam boa parte de seu tempo na escola, portanto, é o ambiente onde criam vínculos, convivendo com pessoas de diferentes realidades e personalidades. O objetivo principal é melhorar a qualidade do processo de aprendizagem e da convivência entre os alunos, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento cognitivo, através da concessão de assistência psicológica aos estudantes”, justificou.

A parlamentar também apresentou Projeto que dispõe sobre denominação de via pública, que passa a denominar Rua Maria Auta Rosa a atual Rua “Q” do Loteamento Residencial Jardim Dona Adélia III. Moção de Congratulações foi encaminhada ao Sr. João Paulo dos Reis, servidor público no cargo de Ouvidor Municipal do SUS e Moção de Pesar foi encaminhada à família da Sr. Gentil Resende, pelo seu falecimento ocorrido no dia 17 de agosto. Indicação: Limpeza e sinalização na Rodovia MG-428, próximo ao entroncamento com a BR-262/MG-146.

Maristela Dutra (Patriota)

A vereadora Maristela Dutra apresentou Projeto de Lei que dispõe sobre denominação de via pública, passando a denominar Rua Sônia Gomes dos Santos a atual Rua S do Loteamento Residencial Jardim Dona Adélia III. Indicação à Secretaria de Saúde solicitou a convocação imediata de mais profissionais fisioterapeutas aprovados seguindo o Concurso Público de 2016 que foi prorrogado até o mês de novembro de 2021, para atender a extensa lista de espera de atendimentos aos pacientes do PIID (Programa Interdisciplinar de Internação Domiciliar).

Demais Indicações: revitalização e Urbanização da Praça Dom Bosco e também dos canteiros centrais em toda a extensão da Av. Imbiara, bem como o estudo para fechamento da rua Dom Bosco, transformando-a em um calçadão com objetivo de unificar os estabelecimentos comerciais; pintura de poste e revitalização dos passeios da Igreja Nossa Senhora de Fátima; proteção nos postes e sinalização na Alameda Helena Pereira de Moraes. Moções de Congratulações foram encaminhadas ao 37º Batalhão da Polícia Militar e à Equipe da Delegacia de Proteção e Orientação à Família de Araxá.

Wagner Cruz (DEM)

O vereador Wagner Cruz apresentou Indicação ao Prefeito Municipal, solicitando que seja realizado um Instrumento de Parceria com a SOPROH (Sociedade de Promoção Humana Comunidade Terapêutica Fazenda Senhor Jesus – Fazendinha) para prestação de serviços de acolhimento e tratamento de dependentes químicos do Município. O parlamentar também indicou ao Poder Executivo parceria com a iniciativa público/privada no sentido de desenvolver inclusão digital para os dependentes químicos em recuperação.

Demais proposições: Implantar a Educação de Jovens e Adultos (EJA), na Comunidade Terapêutica Fazenda Senhor Jesus – Fazendinha; estudo para a possibilidade de que a Casa de Apoio de Uberaba seja administrada por uma Entidade do Terceiro Setor de Araxá, no qual as atividades desenvolvidas sejam relacionadas à área da saúde e tratamentos fora de domicílio, através de um termo de parceria entre o executivo e a entidade. Projeto que dispõe sobre denominação de via pública passa a denominar Rua Donária Rosa Barbosa a Rua P do Loteamento Residencial Dona Adélia III.

Reuniões sem público

As sessões na Câmara estão sendo realizadas sem a presença de público em decorrência da pandemia. A comunidade pode acompanhar o trabalho dos vereadores pelo canal da Câmara Municipal no YouTube e pela Rádio Imbiara FM 91,5.