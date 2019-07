Confira os vencedores do Concurso de Causos do Grande Arraiá

A comissão julgadora do Concurso de Causos do Grande Arraiá se reuniu nesta quarta-feira (17) para analisar os vídeos de causos enviados por pessoas de todo o Estado e selecionar os vencedores.

Foi uma disputa acirrada. O número de vídeos enviados este ano foi quase o dobro, na comparação com a edição anterior e, segundo a comissão composta por representantes da classe artística, comunidade local, Associação Comercial (Acia), Fundação Acia e TV Integração; a qualidade dos causos contados também melhorou.

Depois da análise minuciosa de todo o material os premiados foram:

Sérgio Márcio de Oliveira – Araxá

Erick Silva – Araxá

Deusdete Pereira da Silva Filho – Nova Serrana / MG

Os vencedores se apresentam neste sábado (20), a partir das 18h30.

Começa hoje!

O Grande Arraiá começa nesta sexta-feira (19). Abre o palco o violeiro João Lima, que traz os clássicos do sertanejo e releituras de sucessos. A viola vai dar o tom para o casamento junino preparado pela Escola Polivalente, segunda atração da noite que ainda conta com encontro de quadrilhas com a participação das instituições e Gustavo Neves e Banda.

No sábado (20) as atividades começam com a valorização da “alma do mineiro”. Vão se apresentar e receber a premiação os vencedores do Concurso de Causos. Na sequência o Grande Arraiá recebe a Quadrilha Matutos do Sertão, de Uberlândia e a emoção da Orquestra Paulistana de Viola Caipira, um show à parte.

O domingo (21) começa no ritmo da Quadrilha Forrozarte, de Uberlândia. No embalo, sobem ao palco Bia Socek “A maior Sanfoneira do Brasil” e o Trio Façuá (Forró Pé de Serra). Em todos os dias ainda estão previstas intervenções cênicas com o grupo teatral Coletivo Cartas.

Simbora curtir com a gente?

O Grande Arraiá encerra o Circuito Junino da TV Integração. É uma iniciativa da emissora, promovido pela Fundação ACIA, com patrocínio da CBMM, Zema e Entrefarma, apoio da Acia, Fundação Calmon Barreto e Prefeitura Municipal de Araxá.

Serviço

Grande Arraiá Circuito Junino Araxá

Dias: 19 (sexta-feira), 20 (sábado) e 21 (domingo) de julho.

Horário: a partir das 18h

Local: Pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto

Entrada: Franca