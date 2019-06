Conheça o Espaço CBMM no Fliaraxá

Uma novidade desta edição do Fliaraxá é o “Espaço CBMM”. Patrocinadora oficial do Fliaraxá, a CBMM é uma empresa brasileira, líder mundial no fornecimento de produtos e tecnologia do Nióbio, metal aplicado em atividades industriais dos setores estrutural, de energia e de mobilidade, além de aplicações especiais.

Por meio de investimentos na tecnologia de processamento e aplicações do nióbio e na experiência com clientes, a CBMM exporta para mais de 50 países, contribuindo, diretamente, com o desenvolvimento sustentável da indústria e da sociedade, transformando um recurso natural em soluções para a construção de um mundo melhor e mais eficiente.

No Fliaraxá, a CBMM estará presente no “Espaço CBMM” que apresentará, além das atividades industriais, programas e projetos promovidos pela empresa direcionados à conservação da biodiversidade do Bioma Cerrado e à conscientização sobre meio ambiente e sustentabilidade na comunidade escolar de Araxá.

O horário de funcionamento do “Espaço CBMM” durante o Fliaraxá será: 19 a 22 de junho, de 9h às 12h e de 16h às 21h. E no dia 23 de junho, de 9h às 17h.