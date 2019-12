Conheça três das grandes atrações musicais deste fim de semana no FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá abre neste fim de semana no Expominas uma série de apresentações musicais que promete encantar a população de Araxá e turistas. . Até o dia 23 serão mais de 200 atrações, 40 vão se apresentar no palco principal.



Neste sábado (14) o grupo Bêjazz on The Street abre os espetáculos a partir das 19h30 no pátio do Expominas e também na Arena. Às 20h30 começa a apresentação da Orquestra Popular do Cerrado, de Uberlândia. O musicista Caio Mesquita encerra a noite no palco principal.



No domingo (15) tem a viola de João Lima (20h), o espetáculo OPA Rock, da Orquestra Popular de Araxá e a grande apresentação de Igor Prado Quinteto e Raphael Wressnig.



Você não pode perder



Caio Mesquita, Igor Prado e Raphael Wressnig são músicos com carreira internacional consolidada. As apresentações no FestNatal Araxá representam parte de turnês que, na visão de especialistas, são algumas das mais disputadas pelos grandes festivais mundo afora.



Conheça um pouco mais da arte e da história dos convidados:



Caio Mesquita

Natural de Santos, Caio Mesquita começou a se interessar pela música aos 5 anos quando ganhou de uma tia um teclado de brinquedo. Depois, começou a ter aulas de piano até os 10 anos. Nessa época, se interessou pelo sax. Por coincidência, seu professor de piano era saxofonista e o ensinou a tocar. A partir daí Caio começou a apresentar-se em escolas, festas da cidade e alguns bares. Em 2005, ficou conhecido do público brasileiro ao participar do Programa Raul Gil. Em suas performances, o musicista apresentou canções brasileiras e estrangeiras apenas com base instrumental. Sempre muito aplaudido e elogiado.



Igor Prado

Igor Prado tem 17 anos de carreira e é o único guitarrista sul americano indicado ao prêmio americano Blues Music Awards. Ele começa a se interessar pela guitarra aos 11 anos e logo se apaixonou pela linguagem dos blues. Aprofundou- se na linguagem do Blues tradicional e West Coast Swing, estilo que mistura o blues com elementos do Swing, famoso movimento de jazz dançante dos anos quarenta. Em 2007 conseguiu um feito inédito para um artista brasileiro onde foi indicado pela revista canadense “Real Blues” e pela britânica “Blues Matters” na lista dos melhores álbuns do ano. A inglesa “Blues Matters” classificou o músico como “guitarrista de primeira linha”.



Raphael Wressnig

O austríaco Raphael Wressnig não é um organista comum. Tecnicamente fluente no blues, no jazz e no soul, cria uma emocionante música de gênero misto a partir de sua imaginação ardente. Wressnig levou sua música ao redor do mundo: toda a União Européia, Rússia, Oriente Médio, Ásia, partes da África, Caribe, América do Norte e do Sul. Já gravou pelo menos 20 álbuns e apareceu como convidado em cerca de 50 outros. Foi homenageado com a indicação de “Melhor Organista do Ano” na Pesquisa de Crítica do DownBeat em 2013, 2015, 2016, 2017 e 2018 e “Melhor Organista do Ano” na pesquisa de leitores do DownBeat de 2017.



Programação:



Expominas



Dia 13/12

20:00 – CHEGADA DO PAPAI NOEL/ CARRETA COCA-COLA

21:30 – CORAL AABB

22:00 – CERIMONIAL DE ABERTURA

22:30 – CIRCO MARIMBONDO



Dia 14/12

19:30 – BÊJAZZ ON THE STREET

20:30 – CAMERATA + ORQUESTA POPULAR DO CERRADO

22:00 – CAIO MESQUITA



Dia 15/12

20:00 – JOÃO LIMA

20:30 – OPA ROCK

22:00 – IGOR PRADO QUINTETO & RAPHAEL WRESSNIG



Praça Governador Valadares

Dia 13/12

Vila do Noel – de 18h às 20h



Dia 14/12

Vila do Noel – de 10h às 12h



Dia 15/12

Vila do Noel – de 10h às 12h



Coral Doce Melodia

Dia 13/12 às 18h no Expominas

Dia 14/12 às 15h no Tauá Grande Hotel



Papai Noel Itinerante

Dia 14/12

Centro – Calçadão às 10h

Praça Governador Valadares às 11h



Dia 15/12

Barreiro às 10h



Cia Valentina

Dia 14/12

Centro – Calçadão às 10h



DIA 15/12

Feira do Urciano Lemos às 10h

Barreiro às 12h



Tudo gratuito

Todas as atividades do FestNatal Araxá são gratuitas e abertas ao público. O evento é uma promoção da Fundação Cultural ACIA, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania e Governo Federal, com o patrocínio máster CBMM, patrocínio de Zema, Bem Brasil, Mart Minas, Rio Branco Combustíveis, Codemig e Governo de Minas; com apoio da Prefeitura Municipal de Araxá, ACIA e TV Integração.



Serviço:

FestNatal 2019

Data: de 1º a 23/12

Local: Teatro Municipal + Praça Governador Valadares + Expominas + atividades itinerantes