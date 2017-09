Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente empossa nova diretoria

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) empossou sua nova diretoria nesta terça-feira, 26, para a gestão 2017/ 2019. Cristiana Gonçalves Pereira foi eleita a nova presidente e substituirá Leany Maria Pires Tupinambá que ficou na presidência do conselho entre os anos de 2015 e 2017. A diretoria ainda será composta por José Manuel Rios da Silva (vice-presidente); Cristiane Mirza Pereira da Silva (primeira secretária) e Ilza Correa de Menezes (segunda secretária).

A nova presidente ressalta os objetivos do CMDCA nesse novo mandato. “Será um enorme desafio, já que a cidade enfrenta um momento de muitas mudanças em relação a legislação e em relação aos próprios desafios que as Instituições encaram no seu dia a dia. Estamos aqui para somar, aprender e sempre tentado fazer o melhor. Há dois anos faço parte do CMDCA e já fazia parte de outros conselhos, então, essas experiências vão me auxiliar nessa nova gestão”, destaca.

Leany destaca que os três anos na gestão do conselho foi desenvolvido com muita dedicação, seriedade e responsabilidade. “Foi uma experiência muito rica não só para a vida profissional. É uma luta muito árdua que enfrentamos nesses dois anos a frente do conselho. Saímos muito feliz de ter colaborado e contribuído no que foi possível. Encontramos um conselho que precisava se reorganizar e conquistar a sua credibilidade junto ao município e a população e, conseguimos êxito nessas questões. Estamos muito bem representados com essa nova diretoria e tenho certeza que os novos conselheiros continuarão essa caminhada”, ressalta a ex-presidente.