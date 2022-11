Consumo consciente: 3 formas de economizar na conta de luz e ajudar o meio ambiente

A população brasileira tem se conscientizado mais sobre práticas sustentáveis. 42% dos consumidores estão mudando seus hábitos de consumo para reduzir seu impacto no meio ambiente, segundo estudo da Nielsen. Outro estudo, do Google com a MindMiners, aponta que para 54% dos entrevistados são as ações individuais que fazem a diferença, quando perguntados de quem seria a responsabilidade de cuidar do planeta.

“Essa é uma tendência que não só busca evitar o consumo desenfreado e acumulador, mas que vai além, aproximando empresas e consumidores ao redor de valores que demonstram essa consciência ambiental, que buscam reduzir os impactos das suas atividades no meio ambiente” explica Braz Justi, CEO da Esfera Energia, empresa de energia que atua com comercialização e gestão inteligente de energia elétrica.

Nos últimos anos, o consumo consciente de energia elétrica também se tornou um assunto em alta, já que a crise hídrica no país mostrou a dependência da geração hidrelétrica e trouxe aumentos expressivos nas tarifas. Esse contexto soou como um alerta para a necessidade de um consumo mais racional de energia.

Existem diversas medidas que levam a um consumo mais consciente e mais econômico também, desde os cuidados básicos no dia a dia para evitar o desperdício, até ações mais efetivas, como aderir a fontes alternativas renováveis de energia e com isso obter descontos na fatura mensal. Confira algumas formas de aderir a um consumo mais consciente de energia elétrica:

Tarifa branca

Migrar para a tarifa branca pode ser vantajoso para quem tem hábitos de consumo mais concentrados fora dos horários de pico, quando a energia é mais cara. “Quem trabalha ou estuda à noite, por exemplo, pode se beneficiar com a tarifa branca, pois o valor a ser pago varia de acordo com o horário e o dia da semana. Consumindo nos horários de menor demanda do mercado, tem-se a redução na conta de luz”, explica Justi.

Auto sustentabilidade

Essa já é a realidade de algumas casas no país, que se tornaram auto sustentáveis em energia elétrica instalando placas fotovoltaicas para a geração solar. “Há casos em que a geração residencial supre todo o consumo do imóvel e ainda gera economias significativas na conta de luz, já que o excesso de energia produzida pode ser trocado por créditos com a distribuidora local”, destaca o CEO.

Adesão à soluções prontas

Há também alternativas para o consumo de energia limpa, como a solar, sem precisar fazer instalações de placas. Os consumidores atendidos pela Cemig em Minas Gerais, por exemplo, podem se cadastrar na plataforma da Esfera Energia, e economizar 16% na conta de luz. “Nosso sistema conecta os consumidores a uma rede de pequenos produtores de energia que abastecem a rede da Cemig. Assim, sem fazer qualquer instalação e grandes investimentos, o consumidor consegue incentivar a geração por fontes alternativas de energia, tendo ainda o benefício do desconto na fatura”, finaliza Justi.

Para promover a consciência ambiental e contribuir com um mundo mais sustentável, através do consumo e da produção regional de energia a partir de fontes limpas, a Esfera lançou a Black November, última oportunidade do ano, que dará um super desconto de 28% na 1ª fatura Esfera para quem realizar a adesão neste mês de novembro, e 16% nos meses subsequentes.

Soluções como esta, de fornecimento de energia alternativa diretamente na rede de distribuição, não necessitam de instalação de equipamentos especiais e nem de investimentos por parte dos consumidores.

Sobre a Esfera Energia

A Esfera é uma empresa de energia que atua com comercialização e gestão inteligente de energia elétrica com o objetivo de trazer economia de maneira simples e digital. Presente em 20 estados do país, atende mais de 130 grupos empresariais e gerencia mais de 400 unidades consumidoras no Mercado Livre de Energia. A Esfera trabalha com inteligência de dados e informações de mercado e oferece uma plataforma única de gestão de energia, além de oferecer um atendimento dedicado e suporte regulatório. Saiba mais em https://esferaenergia.com.br/.