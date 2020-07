Consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes volta a ser permitido em Araxá, além de motéis e comércio ambulante

O prefeito Aracely de Paula assinou novo decreto, nesta quarta-feira (15), que permite novamente o consumo de bebidas alcoólicas nos bares e restaurantes de Araxá, das 11h às 21h, Em outros horários, ficam liberados os serviços por delivery e atendimento no balcão.

O documento também permite a volta do funcionamento de motéis, atendendo regras de higiene e limite de ocupação, e do comércio ambulante para quem tem alvará regularizado e vigente, lembrando que no Calçadão da rua Presidente Olégário Maciel está proibido o artesanato e só está permitido o comércio ambulante para quem possui alvará por notoriedade.

Confira o decreto