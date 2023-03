Contribuinte, autônomos e empresas de Araxá já podem realizar pagamento de tributos municipais via PIX

Modernidade e praticidade. A Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão iniciou, nesta semana, a oferta de pagamentos tributários municipais via PIX. O intuito é possibilitar um atendimento ainda mais ágil ao contribuinte que queira utilizar a tecnologia para quitação de dívidas e demais pagamentos.

A possibilidade de regularização de qualquer débito tributário, taxa ou contribuição emitidos em documento de arrecadação municipal, por meio de pagamento digital PIX, prevista na Lei Municipal nº 7.803 / 2022, está disponível no site ( www.araxa.mg.gov.br ). O QR Code e Código de Barras estão disponíveis nos links NFSe-ISSQN-Alvará (Empresas e Autônomos) e Imobiliário (IPTU) para emissão de guias de pagamento.

O secretário Arnildo Antônio Morais comenta sobre a comodidade do serviço. “Este é mais um serviço que a Administração Municipal está colocando à disposição do contribuinte para que ele cumpra com suas obrigações tributárias. A facilidade do PIX permite que o contribuinte tenha mais facilidade, perante à rotina repleta de outros afazeres”, diz.

Dúvidas sobre a emissão de todos os documentos de arrecadação com QR CODE para possibilitar os pagamentos por PIX podem ser esclarecidas pelos telefones (34) 3691-7032, 3691-7033 ou 3691-7034 ou pessoalmente no Balcão de Atendimento da Prefeitura de Araxá, localizado na rua Presidente Olegário Maciel, nº 306, Centro.