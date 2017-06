Convite: Lançamento do livro “Causos de Riacho Belo” de Eurípedes Candini

Será realizado na próxima quarta-feira (14), no Museu Calmon Barreto, o lançamento da obra literária “Causos de Riacho Belo” e de Outras Paróquias, de Eurípedes Candini. O evento que acontecerá das 18:30 às 20:30 é gratuito e aberto ao público, com acessibilidade, e contará com uma sessão de autógrafos e dedicatórias do autor. Na oportunidade, o público também poderá prestigiar o recém-reformado Museu, e apreciar as belíssimas obras do artista araxaense Calmon Barreto.

O livro de Candini é uma divertida coletânea de quarenta pequenos contos, ambientada na pequena cidade (imaginada pelo autor) de Riacho Belo, e é caracterizado por diversos personagens e situações típicas, muitas delas baseadas no cotidiano de suas andanças pela nossa região e em conversas com pessoas simples, vividas em áreas rurais e no interior de Minas Gerais. A obra é destinada a fazer o leitor pensar, sonhar e, principalmente rir, que é o lado bom da vida.

O projeto cultural da obra literária “Causos de Riacho Belo” e de Outras Paróquias é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura e Governo Federal, conta com o patrocínio da CBMM e o apoio da Fundação Cultural Calmon Barreto e Revista Identidade. A versão digital do livro pode ser acessada pelo site: www.causosriachobelo.com.br onde também é disponibilizada a sua audiodescrição, garantindo o acesso aos deficientes visuais.

Eurípedes Candini foi criado em Franca SP, residindo também em diversas outras cidades a trabalho. Depois de se aposentar, transferiu residência para Araxá, cidade pela qual sempre teve especial preferência. Escreve para jornais desde sua adolescência, com preferência para o gênero de pequenos contos, tendo colaborado durante cerca de oito anos em colunas de jornais locais. É membro da Academia Araxaense de Letras, onde ocupa a Cadeira número 4, que tem como patrono o poeta Augusto dos Anjos.