Copa do Mundo de Mountain Bike 2025 é lançada oficialmente em São Paulo

A organização brasileira da Copa do Mundo UCI de Mountain Bike, a intitulada WHOOP UCI Mountain Bike World Series, realizou na manhã desta terça-feira (29/10) no Cine Marquise, em São Paulo (SP), o lançamento oficial da rodada dupla que acontecerá no Brasil em 2025, ambas etapas no mês de abril, em Araxá (MG). O evento reuniu representantes de diversas empresas do mercado de bike, e também de outras áreas, membros das esferas públicas paulista e mineira, além de contar ainda com a presença de integrantes da mídia que estiveram no local para registrar o encontro.

Entre as pessoas que se apresentaram no evento, estiveram Daniel Guth, diretor executivo da Aliança Bike, Gustavo Nahas, vice-presidente da Associação Mountain Bike BH, Renata Falzoni, vereadora eleita da cidade de São Paulo, Ítalo Borges, Secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo de Araxá, Tomás Mendes, Subsecretário de Esportes de Minas Gerais, e Rogério Bernardes, organizador da Copa Internacional de Mountain Bike.

Coube a Daniel Guth fazer a mediação do evento e ir apresentando os principais convidados para contarem um pouco de sua visão sobre a competição e também a respeito do momento vivido pelo mountain bike nacional. Confira abaixo os depoimentos de cada um dos cinco convidados que falaram com as demais presentes no Cine Marquise:

Gustavo Nahas, vice-presidente do Mountain Bike BH

“Nós da Associação Mountain Bike BH, na condição de realizador do evento, estamos muito contentes de estar aqui contando um pouco de nossa história. Temos quase 20 anos e, dentro do objeto e por estatuto, temos que fomentar o esporte e já fizemos isso de várias maneiras, inclusive com Lei do Incentivo Esporte Estadual e Federal. Dentro desta gama de tudo que já realizamos, estão projetos educacionais, paraciclismo, Lei de Incentivo para equipes amadoras, para equipes profissionais. E, claro, para a própria Copa Internacional. Agora, temos esse desafio para a Copa do Mundo de 2025. Além disso, temos projetos de recuperação de trilhas na região Metropolitana de BH e em Conceição do Mato Dentro (MG). E, inclusive, foi entregue por nós um esboço para um projeto de Tombamento de Trilhas em Nova Lima, que já tem dez anos e hoje é decreto. Todas as trilhas de lá são tombadas e nenhum empreendimento pode descontinuar essas trilhas”.

Renata Falzoni, vereadora eleita da cidade de São Paulo

“Para quem conhece a Copa Internacional, se pegar a sua história, vai remeter toda a história do ciclismo competitivo rural do Brasil, que está na origem do evento. A primeira vez que fui, na década de 90, chamava-se Copa Ametur e promovia o turismo rural. Bikes rígidas competindo em trilhas completamente naturais. A evolução do MTB internacional é paralela com o que vem a ser a CiMTB. Uma vez o Rogério Bernardes disse que faria provas oficiais da UCI e eu falei que ele era louco. Não deu outra. Ele destrinchou tudo e conseguiu fazer o melhor evento internacional fora do grande eixo europeu. Me lembro quando consegui estar na Olimpíada Rio/16, em uma pista construída pelo Rogério e sua equipe, totalmente harmônica com o que a UCI queria. Aquilo foi um orgulho para nós. Uma pista construída por um brasileiro que tinha consigo toda raiz do MTB de alto rendimento no Brasil. São Paulo, com todas suas qualidades, não consegue ter esse protagonismo que Minas Gerais nos traz. É legal reconhecer o que a gente tem que aprender com esse trabalho e se elevar ao nível, para trazer para cá provas deste nível e deste conteúdo”.

Ítalo Borges, Secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo de Araxá

“Só tenho que agradecer ao Rogério Bernardes e toda equipe por nos prestigiar com um evento de tamanha magnitude. Araxá é uma cidade, para quem não conhece, que tem alguns predicados que outras cidades do seu tamanho não tem. Receber uma prova deste tamanho foi de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso turismo, que no passado tinha um turismo de lazer e hoje somos uma cidade com o que chamamos de turismo de eventos, o que fomenta a economia de uma forma muito significativa. Não só com a Copa Internacional, mas também com a chegada da Copa do Mundo. Para se ter uma ideia, até a Copa do Mundo de 2024 não tínhamos AirBnb. São mudanças dessa magnitude que um evento deste porte proporciona. Distribui renda, além de levar conhecimento, lazer e cultura para toda a região. Araxá é privilegiada, e desta vez com duas etapas. A cidade mais segura do estado, segunda colocada em educação. Pilares que trazem uma condição de receber eventos dessa magnitude”.

Tomás Mendes, Subsecretário de Esportes de Minas Gerais

“Ficamos muito felizes de estar aqui em um momento tão especial. Nossas palavras são de agradecimento em nome do Governador Romeu Zema, um apaixonado por Araxá e pelo esporte, e que nos deu essa missão. Vivemos em 2024 tudo aquilo que a Copa do Mundo conseguiu entregar em Araxá. Desenvolvimento, movimentação econômica. Quando o Governador chegou lá em abril deste ano, ele nos disse que esse era um evento que Araxá e o Estado de Minas Gerais tinham que fazer sempre. Então vamos fomentar cada vez mais. E, claro, o Zema aproveitou dizendo que quem faz uma prova faz duas. Coçamos a cabeça, arregaçamos as mangas e literalmente vestimos a camisa para que a coisa aconteça da melhor forma possível dentro do nosso estado. Agradecer Araxá pela parceria, ao Rogério Bernardes, que desde o momento que a gente constrói a entrega do evento e de como vamos fazer com que ele atenda todos os encargos da UCI, ele corre de um lado para o outro para que a coisa aconteça. Conte com o Governo de Minas Gerais. Agradecemos também o Mountain Bike BH, por ser um importante parceiro para que tudo possa acontecer”.

Rogério Bernardes, organizador da CiMTB

“Toda essa construção, com o Mountain Bike BH, tem sido fundamental para viabilizar o evento. A prefeitura e Câmara de Vereadores de Araxá e o Governador Romeu Zema também têm sua extrema importância. Agradeço também ao Deputado Bosco, que mais do que deputado, participou de reuniões e fez parte da nossa equipe. Obrigado também ao Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Ciclismo, a CBC. Além disso, reconhecer também os esforços da comunidade e também do mercado. Todos são importantes nesse processo. A Warner Bros Discovery ficou muito impressionada com toda essa articulação. De um total de 16 finais de semana de World Series em 2025, dois deles serão em Araxá, única representante da América Latina no evento. Foi também emocionante estar aqui e relembrar os grandes momentos das Copa do Mundo que organizamos, Petrópolis e Araxá, junto com os nossos convidados. O sentimento que temos sobre 2025 é de grande ansiedade em viver um dos maiores, se não for o maior, momento do mountain bike brasileiro que está por vir”.

Após as apresentações, o organizador da Copa Internacional de Mountain Bike trouxe para os visitantes alguns números importantes atingidos na temporada de 2024 da competição, relativos as etapas de Araxá (CiMTB e World Series), e anunciou algumas ideias que a organização têm sobre a arena da próxima temporada e também da programação que está por ser confirmada nas próximas semanas.

Vale destacar ainda, que ainda há espaços disponíveis nas diferentes áreas de exposição do evento, que serão comercializadas nos próximos dias. Para isso, os interessados devem entrar em contato direto com o organizador, Rogério Bernardes, pelo e-mail [email protected] ou através do seu WhatsApp (31) 98835-7777. Aos parceiros que já confirmaram presença na CiMTB, em março, e na rodada dupla da Copa do Mundo de Araxá, em abril, fica a indicação da Gorgeous Eventos como montadora oficial da arena, ou seja, qualquer necessidade em relação a montagem de estande, a empresa está disponível para atender as empresas com as melhores condições do mercado. Para isso, basta entrar em contato através do telefone (11) 98113-4824 (Joana).