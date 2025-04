Copa do Mundo de MTB em Araxá: Saiba quando começa e onde assistir

Chegou a hora: a Copa do Mundo de Mountain Bike está de volta neste final de semana. Pelo segundo ano consecutivo, a cidade de Araxá recebe a WHOOP UCI Mountain Bike World Series, desta vez para uma rodada dupla. A primeira das duas etapas começa neste sábado (5), no Grande Hotel Termas de Araxá.

Para que você fique por dentro de tudo o que vai acontecer nos próximos dias, e não perder nem um movimento da festa do mountain bike em solo brasileiro, saiba cada detalhe do que vai acontecer: os horários das provas, quem vai competir e como assistir às etapas.

Quando acontece

Nesta semana, a primeira etapa da Copa do Mundo de MTB 2025 se inicia com a prova de XCC (short track) da categoria Sub-23 Feminina, que acontece no sábado (05/04) a partir das 10h45 (horário de Brasília), e será concluída no domingo, com o XCO (cross country olímpico) da categoria Elite Masculina, que tem largada prevista para às 15h30.

Confira abaixo toda a agenda de competições da primeira etapa:

Sábado – 5 de abril

– 10h45 – UCI Cross Country Short Track (XCC) World Cup | Feminino Sub-23

– 11h25 – UCI Cross Country Short Track (XCC) World Cup | Masculino Sub-23

– 12h45 – UCI Cross Country Short Track (XCC) World Cup | Feminino Elite

– 13h25 – UCI Cross Country Short Track (XCC) World Cup | Masculino Elite

Domingo – 6 de abril

– 9h00 – UCI Cross Country Olímpico (XCO) World Cup | Feminino Sub-23

– 11h00 – UCI Cross Country Olímpico (XCO) World Cup | Masculino Sub-23

– 13h30 – UCI Cross Country Olímpico (XCO) World Cup | Feminino Elite

– 15h30 – UCI Cross Country Olímpico (XCO) World Cup | Masculino Elite

Onde assistir

Assim como em 2024, haverá transmissão ao vivo das provas da Copa do Mundo de Mountain Bike. As competições das categorias Sub-23 irão ser transmitidas no canal do YouTube da WHOOP UCI Mountain Bike World Series – você pode assistir clicando neste link.

As transmissões das provas de Elite acontecerão em duas emissoras diferentes: Rede Minas e Bandsports. Na Rede Minas, o público poderá acompanhar ambas as disputas das Elites (masculina e feminina), do Short Track e do Cross Country Olímpico. Já a Band Sports irá transmitir provas das duas Elites, porém apenas o Cross Country Olímpico.

Para quem está fora do Brasil, basta acessar o site oficial da competição para saber onde assistir de acordo com o país.

Atletas para acompanhar

Como sempre, a abertura da temporada é sempre difícil de prever. Porém, se a estreia de Araxá na WHOOP UCI Mountain Bike World Series na última temporada servir de referência, os fãs precisarão ficar atentos até a linha de chegada. Uma coisa é certa: todo o percurso será acompanhado de perto por um público extremamente apaixonado, transformando cada centímetro da pista em um festival de cores e barulho, como é normal nas provas no Brasil.

Cross Country Olímpico (XCO)

Nas famosas trilhas de Araxá, porém, é normal que os olhos estejam focados no francês Victor Koretzky (Specialized Factory Racing). Afinal, ele é um favorito destacado para o cross country da Copa do Mundo de Mountain Bike 2025. Entre os que têm boa chance de estragar um início perfeito, destaque para o norte-americano Christopher Blevins (Specialized Factory Racing), o britânico Charlie Aldridge (Cannondale Factory Racing) e o vencedor do ano passado em Araxá, o dinamarquês Simon Andreassen (Orbea Fox Factory Team).

Entre as mulheres, a atleta a ser batida é a suíça Alessandra Keller (Thömus Maxon), atual campeã geral tanto no XCO quanto no XCC. Entre as principais concorrentes ao título, se destacam a sueca Jenny Rissveds (Canyon CLLCTV XCO), a francesa Loana Lecomte (BMC Factory Racing) e a promissora alemã Kira Böhm (Cube Factory Racing).

Short Track (XCC)

A disputa no short track promete ser alucinante, como sempre. A campeã mundial UCI, a britânica Evie Richards (Trek Factory Racing-Pirelli), compete com a camisa arco-íris esperando um início de temporada vitorioso, enquanto o alemão Luca Schwarzbauer (Canyon CLLCTV XCO) buscará voltar às vitórias após um 2024 sem muito sucesso.