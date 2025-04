Copa do Mundo de MTB: Samara Maxwell e Victor Koretzki dominam a primeira etapa com vitória no XCO

A neozelandesa Samara Maxwell (Decathlon Ford Racing Team) e o francês Victor Koretzky conquistaram o lugar mais alto do pódio no XCO (Cross Country Olímpico) da primeira etapa da WHOOP UCI Mountain Bike World Series 2025, realizada neste domingo (06) em Araxá. Em meio ao calor tropical de Minas Gerais, a vitória da dupla foi incontestável — mas o que realmente emocionou o público foi o desempenho histórico do trio brasileiro formado por Gustavo Xavier, Alex Malacarne (ambos da Specialized Racing BR) e Ulan Galinski (Caloi Henrique Avancini Racing).

Pela primeira vez na história da competição, três atletas brasileiros ficaram entre os 12 primeiros colocados. Eles cruzaram a linha de chegada praticamente juntos, arrancando aplausos de milhares de torcedores que lotaram o Grande Hotel Termas de Araxá. Xavier e Malacarne fecharam a prova com o tempo de 1h20min19s, enquanto Galinski chegou apenas um segundo depois, garantindo as 10ª, 11ª e 12ª posições, respectivamente.

Entre os demais brasileiros na elite masculina, os resultados foram os seguintes:

José Gabriel Marques: 31º

Luiz Cocuzzi: 57º

Sherman Trezza: 58º

Mario Couto: 61º

Nicolas Machado: 62º

Na elite feminina, Raiza Goulão foi a brasileira mais bem colocada, terminando na 26ª posição. Em seguida, vieram Karen Olímpio (30ª) e Isabella Lacerda (35ª).

A vitória de Koretzky

A prova masculina, com duração de aproximadamente 80 minutos, foi decidida logo nos primeiros cinco. Koretzky e o norte-americano Christopher Blevins, seu companheiro na Specialized Factory Racing, ultrapassaram o suíço multicampeão Nino Schurter (Scott-SRAM MTB Racing Team) já na primeira volta, na icônica Red Bull Energy Zone.

Após o domínio no XCC no sábado, a dupla da Specialized deu mais uma aula de estratégia e trabalho em equipe, mantendo a liderança por oito voltas consecutivas. Enquanto isso, nomes como Maximilian Brandl (Alemanha, Lapierre Racing Unity), Simon Andreassen (Dinamarca, Orbea Fox Factory) e Filippo Colombo (Suíça, Scott-SRAM) tentavam organizar um pelotão perseguidor. A tentativa, no entanto, foi frustrada quando o chileno Martin Vidaurre, também da Specialized, atacou e quebrou o ritmo do grupo.

Com três voltas restantes, o foco dos perseguidores mudou: a disputa agora era pelo terceiro lugar. Nino Schurter conseguiu se recuperar e se juntou ao grupo, mostrando sua experiência e determinação.

Na penúltima volta, Koretzky decidiu que era hora de acelerar. Abriu nove segundos sobre Blevins e partiu para a vitória.

“Chris estava muito forte no início, com um ritmo super alto. Eu tive uma segunda vida no meio da prova, mesmo com um pneu furado nas duas últimas voltas. Foi complicado nas descidas, mas consegui segurar até o fim”, disse Koretzky.

“Nosso plano era estarmos juntos até o final. Correr com um companheiro assim torna tudo mais suportável, como um dia difícil de treino”, completou.

Martin Vidaurre ficou com o terceiro lugar, seguido por Lars Forster (Suíça) e Nino Schurter.

Samara Maxwell faz história em Araxá

Após ficar em segundo lugar no XCC de sábado — resultado que chamou de “um sonho realizado” —, a neozelandesa Samara Maxwell se consolidou de vez como uma das grandes nomes da elite feminina. Neste domingo, ela brilhou ao destacar-se de um pelotão recheado de estrelas, segurando uma forte perseguição da suíça Nicole Koller e vencendo de forma histórica em Araxá.

Logo nas voltas iniciais, a sueca Jenny Rissveds (Canyon CLLCTV XCO) impôs um ritmo forte, acompanhada pela suíça Jolanda Neff, formando um grupo de elite com Maxwell, Savilia Blunk (EUA), Candice Lill (África do Sul), Alessandra Keller (Suíça) e Jennifer Jackson (Canadá). Jackson protagonizou um momento de tensão ao errar um pouso na Red Bull Energy Zone e sair da pista, mas retornou rapidamente ao grupo da frente.

Foi apenas nas voltas finais que Maxwell fez o ataque decisivo em uma subida técnica, abrindo vantagem suficiente para garantir a vitória. Após a prova, ela relembrou sua luta pessoal.

“Estava no limite o tempo todo. Trabalhei duro tecnicamente nas descidas durante o verão, então era questão de chegar lá na frente. Eu realmente não conseguia acreditar”, disse Maxwell, que enfrentou um distúrbio alimentar nos últimos anos e chegou a interromper a carreira.

Nicole Koller ficou em segundo lugar, e Savilia Blunk completou o pódio em terceiro.

Destaques na Sub-23

Na Sub-23 feminina, a canadense Isabella Holmgren foi a campeã, seguida por sua compatriota Ella Macphee e pela italiana Valentina Corvi. Entre as brasileiras, Giuliana Morgen brilhou com a 11ª posição, enquanto Luiza Cocuzzi terminou em 17ª. Gabriela Ferolla foi a 27ª e Carolina Ferreira, a 29ª.

Na Sub-23 masculina, o suíço Finn Treudler ficou com o primeiro lugar. Os dinamarqueses Heby Pedersen e Nikolaj Hougs completaram o pódio. O melhor brasileiro foi Guilherme Galvão, em 27º lugar, seguido por Eiki Leôncio (30º), Gustavo Roma (32º) e Vinicius Howe (35º). Rafael Beghelli não completou a prova.

Próximas etapas

A etapa brasileira da Copa do Mundo de MTB continua nesta semana. Os treinos livres têm início na quarta-feira (09/04). As provas de XCC (Short Track) ocorrem na sexta (11/04), e as disputas finais do XCO no sábado (12/04).