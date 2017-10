Copa Internacional Levorin de Mountain Bike divulga calendário oficial das competições em 2018

Foto: Daniel Honorato

A prova acontece em quatro etapas: Araxá, Ouro Preto, São Paulo e Congonhas.

A Copa Internacional Levorin de Mountain Bike (CIMTB Levorin) já está com o calendário definido. Serão quatro etapas em 2018 e ainda a final da Copa do Mundo Eliminator da União Ciclística Internacional (UCI) pela primeira vez na América Latina. A primeira etapa será em Araxá, a segunda em Ouro Preto (8 a 10 de junho), seguida da Brasil Cycle Fair em São Paulo (24 e 26 de agosto) e finalizando em Congonhas (2 e 4 de novembro).

Etapa Araxá

A competição que abrirá o calendário da CIMTB Levorin será Araxá entre os dias 13 e 15 de abril. O evento que é tradicional na cidade e acontece pelo 15º consecutivo, é uma das quatro provas Stage Race Hors Class no mundo e o maior evento da cidade.

Serão três dias de competição por estágio para a SuperElite e os atletas somam até 160 pontos no ranking mundial, de acordo com a colocação de cada um. Para as demais categorias acontece no formato Cross Country Olímpico (XCO) sábado e domingo.

A expectativa é que o evento receba os melhores atletas brasileiros e competidores de mais de 15 países que irão pedalar em torno das famosas trilhas do Tauá Grande Hotel.

Copa do Mundo XCE UCI

A CIMTB Levorin irá realizar a Copa do Mundo de XCE UCI (UCI MTB Eliminator World Cup). Esta será a primeira vez que o evento acontecerá na América Latina.

Em 2017, a Copa do Mundo de Eliminator teve etapas na Itália, Estados Unidos, Bélgica, Alemanha, Nova Zelândia e Líbano. No Brasil, o evento acontecerá fechando o campeonato entre os dias 12 e 14 de outubro em local que ainda será definido.

A CIMTB Levorin trabalha para inserir outras categorias na modalidade XCE. O evento é uma parceria entre a CIMTB Levorin, a UCI, a Confederação Brasileira de Ciclismo e City Mountain Bike.